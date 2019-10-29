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Александр Высокинский откроет празднование Всемирного дня городов в Екатеринбурге
29 октябрь 2019 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель генерального секретаря и исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, а также заместитель генерального директора министерства жилищного строительства и городского развития Китая Чжэн Чжан откроют празднование Всемирного дня городов в уральской столице.
Как сообщается на официальном портале города, программа будет напрямую связана с развитием современного мегаполиса и городской среды. Мировое экспертное сообщество намерено обсудить в уральской столице проблемы цифровых инноваций, генерации возобновляемой энергии, технологии для повышения инклюзивности в городах будущего.
С основным докладом «Люди — в сердце умных городов» выступит губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Затем в зале пленарных заседаний конгресс-центра развернутся панельные дискуссии. Участники обсудят следующие темы: «Цифровые инновации для оказания услуг в городах», «Передовые технологии для повышения инклюзивности в городах», «Возможности для генерации возобновляемой энергии в городах».
После обеденного перерыва на третьем этаже конгресс-центра в трех залах пройдут параллельные семинары на те же темы. А затем в двух залах одновременно развернутся параллельные дискуссии — «Доступное и качественное жильё для будущих поколений» и «Поколение 2030: внедрение городских аспектов ЦУР».
Всемирный день городов ООН-Хабитат проводится с 2013 года с целью привлечь внимание широкой общественности к проблемам мировой урбанизации. Екатеринбург — первый российский город, который станет местом проведения этого форума. Мероприятия пройдут в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 30 и 31 октября 2019 года.
Как сообщается на официальном портале города, программа будет напрямую связана с развитием современного мегаполиса и городской среды. Мировое экспертное сообщество намерено обсудить в уральской столице проблемы цифровых инноваций, генерации возобновляемой энергии, технологии для повышения инклюзивности в городах будущего.
С основным докладом «Люди — в сердце умных городов» выступит губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Затем в зале пленарных заседаний конгресс-центра развернутся панельные дискуссии. Участники обсудят следующие темы: «Цифровые инновации для оказания услуг в городах», «Передовые технологии для повышения инклюзивности в городах», «Возможности для генерации возобновляемой энергии в городах».
После обеденного перерыва на третьем этаже конгресс-центра в трех залах пройдут параллельные семинары на те же темы. А затем в двух залах одновременно развернутся параллельные дискуссии — «Доступное и качественное жильё для будущих поколений» и «Поколение 2030: внедрение городских аспектов ЦУР».
Всемирный день городов ООН-Хабитат проводится с 2013 года с целью привлечь внимание широкой общественности к проблемам мировой урбанизации. Екатеринбург — первый российский город, который станет местом проведения этого форума. Мероприятия пройдут в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 30 и 31 октября 2019 года.
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