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Александр Высокинский откроет празднование Всемирного дня городов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель генерального секретаря и исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, а также заместитель генерального директора министерства жилищного строительства и городского развития Китая Чжэн Чжан откроют празднование Всемирного дня городов в уральской столице.



Как сообщается на официальном портале города, программа будет напрямую связана с развитием современного мегаполиса и городской среды. Мировое экспертное сообщество намерено обсудить в уральской столице проблемы цифровых инноваций, генерации возобновляемой энергии, технологии для повышения инклюзивности в городах будущего.



С основным докладом «Люди — в сердце умных городов» выступит губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Затем в зале пленарных заседаний конгресс-центра развернутся панельные дискуссии. Участники обсудят следующие темы: «Цифровые инновации для оказания услуг в городах», «Передовые технологии для повышения инклюзивности в городах», «Возможности для генерации возобновляемой энергии в городах».



После обеденного перерыва на третьем этаже конгресс-центра в трех залах пройдут параллельные семинары на те же темы. А затем в двух залах одновременно развернутся параллельные дискуссии — «Доступное и качественное жильё для будущих поколений» и «Поколение 2030: внедрение городских аспектов ЦУР».



Всемирный день городов ООН-Хабитат проводится с 2013 года с целью привлечь внимание широкой общественности к проблемам мировой урбанизации. Екатеринбург — первый российский город, который станет местом проведения этого форума. Мероприятия пройдут в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 30 и 31 октября 2019 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:07</span><br /><strong>Александр Высокинский откроет празднование Всемирного дня городов в Екатеринбурге</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель генерального секретаря и исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, а также заместитель генерального директора министерства жилищного строительства и городского развития Китая Чжэн Чжан откроют празднование Всемирного дня городов в уральской столице. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090963-aleksandr-vysokinskiy-otkroet-prazdnovanie-vsemirnogo-dnya-gorodov-v-ekaterinburge.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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