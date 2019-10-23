Резиденты ТОСЭР «Новоуральск» создают рабочие места

Фотография пресс-службы АО «УЭХК»

Два резидента, зарегистрированные на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» — ООО «Уральский завод капитального ремонта» и ООО НПП «Керамические системы», создадут более 80 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в проекты предприятий превысит 50 млн руб.«Создание новых производственных мощностей и рабочих мест имеет стратегическое значение для Новоуральска и региона в целом. Прежде всего это обеспечение устойчивого социально-экономического развития города и повышение качества жизни его населения», — отметил заместитель генерального директора Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК») по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов.Уральский завод капремонта активно оказывает услуги по ремонту станков. В реализацию проекта планируется инвестировать более 24 млн руб., создать минимум 68 рабочих мест, уже создано 30. Сегодня предприятие готовится к ремонту арендованных помещений, организации производства капремонта и производства станков.Проект НПП «Керамические системы» стал вторым резидентом ТОСЭР «Новоуральск». В планах предприятия — аренда помещений, проведение необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация серийного производства субстратов для автомобильной промышленности, в том числе для ООО «Экоальянс» — дочерней компании АО «УЭХК». Выход на проектную мощность намечен в 2020-2021 годах.Еще четыре заявки на получение статуса резидента ТОСЭР «Новоуральск» находятся на рассмотрении в управляющей компании АО «Атом-Тор». Это производство трубных сборок, стальных отводов и тройников, литейное производство и производство замороженных продуктов питания. Согласно этим заявкам, в совокупности может быть создано еще около 550 рабочих мест.Готовят заявки на присвоение статуса резидента ТОСЭР еще 6 потенциальных резидентов. Получение ими статуса планируется в 2020 году.Напомним, проекты создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в двух городах присутствия структур ГК «Росатом» в Свердловской области реализуются с февраля 2019 года. Речь идет о Новоуральске, градообразующим предприятием которого является АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ТК Росатома «ТВЭЛ»), и Лесном, где действует ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (относится к ядерно-оружейному комплексу госкорпорации). Постановление, утверждающее статус ТОР для указанных территорий и еще двенадцати городов РФ, подписал 15 февраля 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.Для территорий опережающего развития действует специальный правовой режим в области предпринимательства и другой деятельности. В частности, устанавливается особый налоговый климат, который предполагает льготы и упрощенные административные процедуры.«Это снижение взноса в социальные фонды с 30% до 7,6%. Действуют налоговые льготы на прибыль: в течение 5 лет в федеральный бюджет — 0%, в региональный — не более 5%. У нас появляется возможность вкладывать средства в развитие производства и стимулирование работников. Еще один плюс ТОСЭР — свободная таможенная зона. Это позволяет оказывать сервисные услуги зарубежным заказчикам, которые приходят к нам через нашего инвестора», — пояснил ранее гендиректор ООО «Уральский завод капитального ремонта» Руслан Файз.Отметим, что цель реализации проектов ТОСЭР — привлечение в регион инвестиций и повышение социального и экономического уровня. Они также позволят сохранить и развить сформированный в свердловских «атомградах» уникальный кадровый потенциал.