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В обсуждении проекта генплана развития Екатеринбурга приняли участие почти 600 человек
22 октябрь 2019 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Общее число участников обсуждения проекта генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года приближается к 600. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
С учетом всех поступивших предложений будет принято решение о том, какие необходимо провести мероприятия по доработке проекта генерального плана для его дальнейшего согласования и направления в министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для утверждения. Срок проведения общественных обсуждений — с 1 октября по 29 ноября 2019 года.
Горожане могут проголосовать на официальном портале Екатеринбурга, а также обратившись в письменной форме в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а, кабинет 245 (за исключением выходных и праздничных дней) или посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
С учетом всех поступивших предложений будет принято решение о том, какие необходимо провести мероприятия по доработке проекта генерального плана для его дальнейшего согласования и направления в министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для утверждения. Срок проведения общественных обсуждений — с 1 октября по 29 ноября 2019 года.
Горожане могут проголосовать на официальном портале Екатеринбурга, а также обратившись в письменной форме в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а, кабинет 245 (за исключением выходных и праздничных дней) или посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
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