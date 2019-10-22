Точка «притяжения» ММК

Фотография предоставлена Управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»

В здании заводоуправления ПАО «ММК» на встрече руководства проекта «Притяжение» с представителями малого и среднего бизнеса Магнитогорска обсудили возможные формы участия предпринимателей города в реализации проекта по созданию в юго-западной части Магнитки многофункционального парка.Представители предпринимательского сообщества рассказали о том, какие проекты они могли бы реализовать на территории парка «Притяжение». Среди озвученных ими направлений — организация общественного питания, строительство семейного ресурсного центра и парка аттракционов, экологические проекты и организация массовых мероприятий. Идеи бизнес-сообщества изучали аналитики компании Strategy Partners Group — организации, которая занимается разработкой стратегии реализации проекта «Притяжение» и созданием его финансовой модели.Как пояснил директор ООО «Территория Притяжение» Руслан Новицкий, встреча носила ознакомительный характер. По его словам, задача состоит в том, чтобы привлечь в этот проект как можно больше людей, чтобы с их помощью сделать парк привлекательным, развивать его общими усилиями.Кроме того, в начале ноября планируется провести очередную презентацию парка «Притяжение», на которой генеральный проектировщик, немецкая фирма «Обермайер», представит архитектурные решения основных зданий проекта, дизайн-проект самого парка, пешеходных и велодорожек. Планируется, что окончательное дизайн-решение получит озеро и все, что будет связано с водоемом.Проект «Притяжение» реализуется в Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Он ориентирован на создание в городе металлургов комфортной городской среды качественно нового уровня. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.Этот масштабный проект предоставляет бизнесу хорошие возможности зарабатывать на трафике, продавая сопутствующие товары и оказывая различные услуги. Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов — клининг, охрана, музейное дело, ландшафтный дизайн. Пространство парка планируется коммерциализировать за счет размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. км.Уникальный в масштабах страны проект по преобразованию городского пространства планируется реализовать на землях, принадлежащих ММК. Площадь многофункционального парка составит 400 гектаров. Для реализации проекта в конце 2017 года была создана проектная группа, в которую вошли специалисты комбината, организаций Группы ММК, городской администрации, Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова.В 2018 году участники проекта провели научные исследования, градостроительные изыскания, маркетинговые исследования и опросы горожан. В 2019 году на основе маркетинговой и градостроительной концепции осуществили ряд экологических исследований — в том числе почвы и грунта. В апреле нынешнего года состоялся конкурс по выбору генерального проектировщика, победителем конкурса стала немецкая компания «Обермайер Консульт». В июле был утвержден один из трех предложенных проектировщиками вариантов мастер-плана проекта.Проект ориентирован на создание в Магнитогорске комфортной городской среды качественно нового уровня. На первом этапе реализации проекта на площади более 220 гектаров будет создано ядро дальнейшего развития территории, где будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь. На территории освоения предполагается создание музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет «кольцо активностей» и будет создан искусственный водоем планируемой площадью 15 гектаров.Парковый комплекс будет устроен на территории более 160 гектаров. Он вместит зоны семейного отдыха с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, искусственными водоемами, зону активного отдыха с аттракционами, площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий, а также природный парк. Важной частью проекта станет благоустроенный пешеходный бульвар, который пройдет вдоль восточной стороны территории освоения и вдоль которого будут расположены основные капитальные объекты проекта.Объектами спортивно-событийного кластера станут крытые и открытые площадки для игровых видов спорта, фитнес-центр, 50-метровый бассейн, ледовая арена, многочисленные пешие, беговые, лыжные и веломаршруты, комплекс сооружений для экстремальных видов спорта.Новый многопрофильный медицинский центр вместит в себя возможности как для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, так и для реабилитации. Для работы в центре будут подготовлены и привлечены высококвалифицированные специалисты.В ближайшее время генеральный проектировщик представит для защиты эскизные решения основных зданий проекта. Уже сейчас ведется подготовка площадки под геологические изыскания. Строительные работы начнутся весной 2020 года. Первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню металлурга: среди них — значительная часть парка, бульвар и крытый 50-метровый бассейн с фитнес-центром. Полностью завершить формирование ядра проекта планируется к 2025 году. Планируется, что ежегодно посетителями объектов многофункционального парка могут стать несколько миллионов человек.