«Атомстройкомплекс» заблудился в роще

Скриншот из группы «Защитим Березовую рощу» во «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Защитим Березовую рощу» во «ВКонтакте»

Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты России

Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты России

Шансы жителей Екатеринбурга на сохранение от застройки парка Березовая Роща в Юго-Западном районе города возрастают. Компания «Атомстройкомплекс» (АСК), которая хочет вырубить 24 га леса для возведения многоэтажного жилого района, напротив, сталкивается со все большими трудностями при реализации проекта. Часть из них носит вполне административный характер: компания до сих пор не получила разрешения на строительство на значительной части территории парка, а сами земли не переведены в необходимую целевую категорию. Но появились и новые препятствия для строительства — в том числе и природоохранные.В начале октября экспертиза Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) после обследования зеленой зоны признала Березовую рощу лесом. Следом министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области запросило у АО «Дом.РФ» и компании «Атомстройкомплекс» перечень мероприятий по сохранению краснокнижных растений, которые находятся в пределах рощи. Судя по всему, этот вопрос застройщик пока не проработал, а его проект все еще не прошел согласования.В Березовой роще, за сохранение которой общественники дошли до президента РФ Владимира Путина и полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, произрастают растения, занесенные в Красную книгу Свердловской области. Соответствующую информацию в адрес держателя участка (был передан на основании решения Росимущества, — прим. ред.) АО «Дом.РФ» и владельца территории — строительной компании «Атомстройкомплекс» направило министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. От «Дом.РФ» и АСК ждут перечень мероприятий «по охране окружающей среды, включая мероприятия по охране объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Свердловской области».Соответствующая информация имеется в распоряжении УрБК. Из нее следует, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области наряду с сохранением растений обеспокоено спасением среды их обитания, а также недопущением уничтожения мест их распространения. Как следует из направленных в адрес держателя Березовой рощи и владельца участка обращений, уничтожение растительности может произойти в «случае планирования осуществления хозяйственной деятельности на территории данного участка».В «Дом.РФ», АСК и в стройкомпании «Краснолесье» не спешат обнародовать план по сохранению флоры и поддержанию среды ее обитания. Например, в АСК решили проигнорировать вопросы, связанные с сохранностью растений, а также не ответили на главный из них — готов ли перечень «охранных» мероприятий и направлен ли он в министерство.Интересно отметить, что у начала освоения участка есть и другие препятствия. Например, отсутствие всей необходимой разрешительной документации.Так, в ответе администрации Екатеринбурга на запрос граждан, неравнодушных к судьбе рощи, сообщается, что ни АСК, ни кто бы то ни было другой не получал разрешение на строительство или снос зеленых насаждений на указанном земельном участке с кадастровым номером 66:41:0313006:1 площадью 264 тыс. 937 кв. м., который и составляет основную часть рощи.Согласно этому документу, территория, расположенная в границах улиц Чкалова — Краснолесья — Анатолия Мехренцева — Академика Вонсовского имеет вид разрешенного использования «для строительства комплекса зданий высшего образовательного учреждения». Кроме того, согласно правилам землепользования и застройки Екатеринбурга, а также решением городской думы от 19.06.2018 г. данный земельный участок находится в территориальной зоне ЦС-2 (зона проектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Разрешенное использование этого участка не изменено. Строительство на нем жилых зданий пока просто невозможно юридически.Косвенно подтверждает эту информацию и «Атомстройкомплекс».«Строительных работ на участке (с кадастровым номером 66:41:0313006:1 — прим. ред.) не производилось. Проект планировки находится на согласовании в мэрии», — заявили в АСК в ответе на официальный запрос УрБК.При этом в июне этого года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес запрет на вырубку любых зеленых насаждений на территории Березовой рощи, где намерена развернуть строительство жилья компания «Атомстройкомплекс». Иск подавался частным лицом к ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье», соучредителем которого является «Атомстройкомплекс». Третьей стороной было АО «Дом.РФ».Причиной иска стало постановление правления «Дом.РФ» от марта 2018 года, согласно которому в роще должно быть развернуто «жилищное и иное строительство». Основанием стало распоряжение Росимущества от 02.03.2018 г. №97-р. По итогам аукциона арендатором земельного участка стало ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье», которому передали территорию Березовой рощи на девять лет.Добавим также, что АО «Дом.РФ» не смогло представить суду информацию, соответствует ли проект планировки и межевания участка с Березовой рощей генеральному плану и правилам землепользования и застройки, о котором упомянули в администрации Екатеринбурга.Судебные разбирательства еще не завершились окончательно, и их исход пока не очевиден. Но руководство застройщика, похоже, уже рассматривает варианты для отступления.«Мы не будем настаивать — пусть судьбу участка решит суд, а мы в любом случае примем решение суда. Если суд примет решение отменить результаты проведенного ранее аукциона, вероятно, появится другой проект, который будет реализован на данной территории», —заявил по итогам судебных заседаний Валерий Ананьев.Очевидно, что просто так отказываться от застройки Березовой рощи девелоперы не хотят. Максимум, на который соглашались в АСК в диалоге с защитниками рощи, — сохранение парка размером в шесть гектаров. Но, возможно, привлечение внимания общественности, полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и министерства природных ресурсов приведет к тому, что роща сохранится полностью.Учитывая сложившиеся обстоятельства, пока любая строительная деятельность в парке, которую могут начать арендаторы Березовой рощи, может носить более чем спорный характер. Как минимум перед ее началом АСК предстоит обнародовать план по защите зеленых насаждений и краснокнижных растений в частности, а также дождаться либо внесения изменений в генплан, который предусматривает строительство кампусов для аграрного университета, либо согласования своего жилищного проекта с крохотным по меркам Березовой рощи парком.УрБК будет следить за развитием событий.