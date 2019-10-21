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Более 1,5 тыс. человек посетили Дни Эрмитажа в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 16 по 20 октября прошли Дни Эрмитажа. Всего мероприятие привлекло более 1,5 тыс. посетителей, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Одним из главных центров притяжения стала выставка картины «Сборщики податей» нидерландского мастера XVI века Маринуса ван Роймерсвале. Жители Екатеринбурга первыми увидели это произведение после завершившейся реставрации. Город сохранил картину и другие шедевры Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, куда они были эвакуированы из Ленинграда.



В программу также вошли лекции сотрудника Государственного Эрмитажа Людмилы Фроловой, посвященные нидерландской школе живописи XV-XVI веков. 19 и 20 октября заведующая научной библиотекой Екатеринбургского музея изобразительных искусств Надежда Логинова представила книги по искусству Северной Европы из библиотеки музея.



На протяжении всей недели в музее работал кинотеатр виртуальной реальности. Гости посмотрели фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским», созданный при помощи новейших технологий виртуальной реальности и кино.



Вниманию зрителей был также представлен «Зал Юпитера» и новый проект — «Галерея истории древней живописи Эрмитажа». Гости музея смогли прогуляться по виртуальным галереям Эрмитажа, рассмотреть предметы искусства с разных ракурсов, в том числе недоступных для обычных посетителей, а также узнать историю создания самих залов и выставленных в них шедевров.



Сотрудники лаборатории научной реставрации стекла, керамики и фарфора Государственного Эрмитажа провели мастер-классы, в которых приняли участие 15 специалистов из музеев Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Нижнего Тагила и Перми.



Традиционно в рамках открытия Дней Эрмитажа состоялась церемония награждения победителей Уральского кластера конкурса «Искусный глагол» им. В. Ю. Матвеева. В ней приняли участие заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.



Напомним, Дни Эрмитажа прошли в Екатеринбурге в четвертый раз.

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