Важно

Пшеничная мука в Свердловской области с начала года подорожала на 12%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц по сравнению с началом года выросла на 0,7%, составив в конце сентября 4 тыс. 243 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



Так, мука пшеничная подорожала на 11,6%, крупы и бобовые — на 7%, кондитерские изделия — на 6,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,2%, чай, рыбопродукты, молоко и молочная продукция — на 1,0-2,9%.



При этом зарегистрировано снижение цен на сахар-песок на 19,5%, на плодоовощную продукцию — на 11,9%, на яйца куриные — на 11,3%, на мясопродукты — на 0,4%.



Отмечается, что с начала года (в сентябре этого года к уровню декабря 2018 года) индекс потребительских цен на продукты питания составил 100,1% (в прошлом году за аналогичный период — 99,5%).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:10</span><br /><strong>Пшеничная мука в Свердловской области с начала года подорожала на 12%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц по сравнению с началом года выросла на 0,7%, составив в конце сентября 4 тыс. 243 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090700-pshenichnaya-muka-v-sverdlovskoy-oblasti-s-nachala-goda-podorozhala-na-12.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: