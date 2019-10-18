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Пшеничная мука в Свердловской области с начала года подорожала на 12%

18 октябрь 2019 (12:10)

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц по сравнению с началом года выросла на 0,7%, составив в конце сентября 4 тыс. 243 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

Так, мука пшеничная подорожала на 11,6%, крупы и бобовые — на 7%, кондитерские изделия — на 6,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,2%, чай, рыбопродукты, молоко и молочная продукция — на 1,0-2,9%.

При этом зарегистрировано снижение цен на сахар-песок на 19,5%, на плодоовощную продукцию — на 11,9%, на яйца куриные — на 11,3%, на мясопродукты — на 0,4%.

Отмечается, что с начала года (в сентябре этого года к уровню декабря 2018 года) индекс потребительских цен на продукты питания составил 100,1% (в прошлом году за аналогичный период — 99,5%).

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