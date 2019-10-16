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Объем отгруженных товаров собственного производства на пищевых предприятиях Екатеринбурга составил более 55 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева выступила с докладом «Производство качественных продовольственных товаров — здоровый образ жизни горожан» на заседании Координационного совета стратегического развития уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



По ее словам, ежегодно, начиная с 2010 года, объем отгруженных товаров собственного производства неуклонно увеличивался, а к 2018 году составил 55 млрд 467,5 млн руб.



В то же время, отметила Елена Чернышева, за период 2010-2018 годов уменьшилось количество средних и малых предприятий по выпуску продуктов питания — с 78 до 43. Причины объективные: часть предприятий перевела свои производственные мощности на территории, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, малая часть — закрылась в связи с нерентабельностью.



«Стоит отметить, что за время реализации стратегического проекта в 2010-2018 годах практически все пищевые предприятия Екатеринбурга начали выпускать новые виды продукции и расширять ассортимент производимых товаров. Многие бренды местных производителей известны далеко за пределами Свердловской области: поставки продукции, произведенной в уральской столице, осуществляются от Калининграда до Хабаровска, а также в страны СНГ — Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Туркмению и Таджикистан», — подчеркнула Е. Чернышева.

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