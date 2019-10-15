Новости дня
Евгений Куйвашев оценил итоги голосования за площадку для строительства собора святой Екатерины
15 октябрь 2019 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил итоги прошедшего общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины, сообщается на официальном портале города.
Как сказал глава региона, ему нравится площадка, которую выбрали горожане, и он надеется, что храм станет украшением набережной Исети.
«Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди. Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос», — добавил Евгений Куйвашев.
Как сказал глава региона, ему нравится площадка, которую выбрали горожане, и он надеется, что храм станет украшением набережной Исети.
«Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди. Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос», — добавил Евгений Куйвашев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутаты ЕГД приняли решение о проведении опроса граждан по строительству собора святой Екатерины
- Депутаты ЕГД приняли решение о проведении общегородского опроса граждан по строительству собора святой Екатерины
- Более 8,2 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга
- Порядка 7,5 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга
- Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории для строительства храма святой Екатерины