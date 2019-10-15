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Евгений Куйвашев оценил итоги голосования за площадку для строительства собора святой Екатерины

15 октябрь 2019 (12:44)

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил итоги прошедшего общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины, сообщается на официальном портале города.

Как сказал глава региона, ему нравится площадка, которую выбрали горожане, и он надеется, что храм станет украшением набережной Исети.

«Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди. Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос», — добавил Евгений Куйвашев.

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