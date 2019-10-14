Опрос в Екатеринбурге: все правильно сделали

Впервые в истории Екатеринбурга администрация города провела масштабный опрос граждан, участие в котором приняли почти 100 тысяч горожан. Благодаря опросу был решен вопрос о месте размещения собора святой Екатерины. Согласно решению большинства участников, он будет построен на месте Приборостроительного завода, на улице Горького. Благодаря новому демократическому инструменту был фактически завершен затянувшийся почти на 10 лет конфликт по вопросу о строительстве собора. Одним из важнейших факторов в решении этого вопроса оказался высокий уровень организации опроса — он был проведен администрацией города на уровне выборов в государственные органы власти.«В целом мы написали новую историю города. Написали ее вместе с горожанами. Конечно, мы будем совершенствовать этот механизм, но сегодня мы сделали большой первый шаг. Мы завершили достаточно долгое обсуждение по кафедральному собору святой Екатерины. Мы нашли инструментарий, каким образом можно достаточно быстро делать прямой срез мнения населения. Инструментарий получился достаточно легитимный», — прокомментировал результаты опроса глава Екатеринбурга Александр Высокинский.Решение о проведении опроса было принято Екатеринбургской городской думой 24 сентября. До этого формат мероприятия был разработан администрацией города совместно с городской избирательной комиссией. Подготовительная и организационная работа была проведена муниципальными властями в кратчайшие сроки. 13 октября в Екатеринбурге открылся 51 участок, полностью оборудованный для опроса. Явка оказалась в несколько раз выше ожидаемой. Пороговое значение, при котором опрос считается действительным, — 1% от общего числа избирателей города — был превышен уже к 11.00. В целом же на участки пришло 97 тыс. 143 человека.При этом ни избирательная комиссия Екатеринбурга, ни наблюдатели не выявили серьезных нарушений.«Радует, что жители Екатеринбурга с таким интересом отнеслись к важному вопросу. Подтвердившихся нарушений, которые повлияли бы на волеизъявление граждан, выявлено не было. В основном обращения были связаны с некоторым недопониманием, поскольку опрос проводится впервые. Ящики для голосования соответствующим образом опечатаны, позже они будут доставлены в избирком», — отметил председатель горизбиркома Вадим Антошин.Высокую явку отметили и федеральные эксперты.«Явка вполне нормальная. В опросе приняли участие люди, для которых это было важно. Если мы посмотрим на международную практику проведения подобных мероприятий, то увидим, что там цифры такие же», — считает политолог, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, опрос показал, что жители крупных городов готовы к активному гражданскому участию.«Люди хотят, чтобы власть с ними считалась. По крайней мере, в крупных городах — есть общественный запрос. Граждане крупных городов хотят, чтобы с их мнением считались, и готовы это демонстрировать. И высокая явка на опросе в Екатеринбурге — тому подтверждение», — отметил Павел Салин.На подведение результатов опроса ушло порядка 13 часов. Причиной столь долгой работы избирательной комиссии стала все та же высокая явка. В результате за площадку на ул. Горького, 17 проголосовало 56 тыс. 8 человек (57,66% от участников опроса). За площадку за Макаровским мостом — 38 тыс. 361 человек (39,49%). 2 тыс. 774 опросных листа были испорчены (2,85%).Проведение опроса позволило добиться целого ряда значимых для города результатов. Во-первых, решить вопрос о месте размещения будущего храма, сформировать консолидированную позицию горожан и по большому счету вернуть в город внутреннее единство и граждански мир.«В Екатеринбурге подвели итоги опроса по выбору места для храма святой Екатерины. По решению жителей, храм будут возводить на территории бывшего Приборостроительного завода. Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети», — отметил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди. Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос», — подчеркнул губернатор.По словам Александра Высокинского, споры вокруг собора ушли из повестки, а ситуация вокруг него перестала быть предметом политических спекуляций.«Екатеринбург показал и доказал всей России, что можно решать даже самые сложные задачи конструктивно, не опускаясь до взаимных упреков и оскорблений», — добавил Александр Высокинский.«На мой взгляд, то, что было в Екатеринбурге — сначала мощная общественная активность, затем инициатива президента о проведении социологического опроса, а потом и опроса по поводу нового места строительства храма — это хорошая история», — отметил Евгений Минченко.«Сам факт прошедшего в Екатеринбурге опроса следует рассматривать позитивно. Подобного рода методы — это плюс сам по себе. Кроме того, в крупных городах, таких как Екатеринбург, — это возможность для управленцев получить хорошую обратную связь с населением», — отметил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.Во-вторых, опрос дал городским властям новый качественный инструмент определения мнения граждан по важнейшим вопросам. И нет сомнения, что этот инструмент еще не раз будет использован, в первую очередь — при решении острых социальных вопросов, грозящих нарушением социального мира.Так, глава города уже объявил, что планирует использовать опрос для решения вопросов по строительству мусорных полигонов. Нет сомнений, что опыт Екатеринбурга будет востребован и в других городах России.«В этом плане Екатеринбург можно считать пионером. Хотя это и не первый случай проведения таких опросов, но это первый прецедент такой организации мероприятия, направленного на выявление общественного мнения по значимому для населения вопросу», — заключил Евгений Минченко.Высоко оценил роль администрации города при организации опроса и Павел Салин. Он отметил, что инициатором выступила федеральная власть, а городская администрация смогла выполнить эту установку и получить уникальный политический опыт.«Люди хотят, чтобы власть с ними считалась. По крайней мере, в крупных городах — есть общественный запрос. Граждане крупных городов хотят, чтобы с их мнением считались, и готовы это демонстрировать. И высокая явка на опросе в Екатеринбурге — тому подтверждение», — отметил Салин.По словам Павла Салина, опыт в Екатеринбурге получен, и теперь важно, будет ли он масштабирован в разрезе всей России. Об этом же говорит и Алексей Зудин. Он также считает, что екатеринбургский опрос важен в масштабах всей Российской Федерации.«Поэтому такие опросы востребованы, это демократический инструмент. Важно научиться правильно пользоваться этим опробованным механизмом. Власти Екатеринбурга правильно сделали, что организовали и провели такое мероприятие», — добавил Алексей Зудин.