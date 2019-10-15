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Николай Цуканов: Опыт проведения опроса в Екатеринбурге станет предметом пристального изучения
15 октябрь 2019 (11:48)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов высоко оценил итог общегородского опроса по выбору места для строительства собора святой Екатерины. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
«Я рад, что жители уральской столицы использовали эту возможность. Явка на опрос превзошла все прогнозы. Это значит, что в Екатеринбурге живут активные, неравнодушные, любящие свой город люди», — отметил полпред.
По словам Николая Цуканова, любую проблему можно решить мирно и цивилизованно, без столкновений и конфликтов, а уникальный опыт проведения опроса станет предметом пристального изучения. Как подчеркнул полпред, самое главное, что в центре города появится кафедральный собор, который, по его мнению, станет новым символом Екатеринбурга.
Николай Цуканов напомнил, что опрос в городе прошел по инициативе президента РФ. В рамках его проведения граждане смогли напрямую высказать мнение по важному для города вопросу.
«Я рад, что жители уральской столицы использовали эту возможность. Явка на опрос превзошла все прогнозы. Это значит, что в Екатеринбурге живут активные, неравнодушные, любящие свой город люди», — отметил полпред.
По словам Николая Цуканова, любую проблему можно решить мирно и цивилизованно, без столкновений и конфликтов, а уникальный опыт проведения опроса станет предметом пристального изучения. Как подчеркнул полпред, самое главное, что в центре города появится кафедральный собор, который, по его мнению, станет новым символом Екатеринбурга.
Николай Цуканов напомнил, что опрос в городе прошел по инициативе президента РФ. В рамках его проведения граждане смогли напрямую высказать мнение по важному для города вопросу.
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