«ММК-МЕТИЗ» продолжает реализацию многомиллиардной инвестпрограммы

На общероссийской конференции «Проволока-крепеж'2019» старший менеджер управления перспективного развития и технического перевооружения ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината) Константин Куранов рассказал о продолжении реализация масштабной инвестиционной программы с общим объемом финансирования более 5 млрд руб. Мероприятие организовано Ассоциацией Промметиз и журналом «Металлоснабжение и сбыт». В конференции приняли участие порядка 130 представителей компаний-производителей и поставщиков метизной продукции.В 2017 году Министерство экономического развития Челябинской области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» заключили контракт на реализацию проекта «Модернизация производства метизной продукции», в рамках которого до 2025 года планируется произвести продукции на 39 млрд руб. Эффект для ОАО «ММК-МЕТИЗ» от применения налоговых льгот составит 423 млн руб.Вся программа рассчитана на 2017-2020 годы. Она включает в себя концентрацию производства на одной производственной площадке (в настоящее время их две) с целью повышения эффективности использования площадей и значительного снижения расхода энергоносителей. За два с половиной года перенесено 120 единиц оборудования. Полное прекращение производства продукции на калибровочной площадке запланировано на IV квартал 2019 года.В результате выполнения инвестиционной программы планируется также развитие энергетической инфраструктуры с внедрением современных энергоэффективных технологий и оборудования, что включает в себя ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологического оборудования по производству крепежа, проволоки, канатов и калиброванной стали.В частности, в 2017-2018 годах благодаря вводу в эксплуатацию оборудования тайваньских производителей освоено производство болтов и гаек по стандартам DIN М6-М12; приобретены закалочно-отпускной агрегат фирмы KOHNLE для производства высокопрочного крепежа, линия для гальванического оцинкования фирмы «Тесар». Ввод этого оборудования позволил обеспечить высокое качество термической обработки крепежных изделий, в том числе высокопрочного крепежа для мостостроения, и расширить сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров. Общий размер инвестиций по проекту составил более 400 млн руб.В 2018 году осуществлен импортозамещающий проект: введен в эксплуатацию новый комплекс по производству самонарезающих винтов, что позволило увеличить объём их производства и расширить сортамент за счет увеличения максимальной длины саморезов, освоения производства винтов для оконного профиля (в том числе с наконечником «сверло»), винтов самонарезающих с полусферической головкой и прессшайбой, шурупов для дерева универсальных и гвоздь-шурупов для пластикового дюбеля.В 2018-2019 годах запущен комплекс по производству высокоуглеродистой проволоки и стальных канатов, что позволило заводу выйти на новый уровень качества и освоить новые виды канатов, в том числе восьмипрядных, нераскручивающихся, с пластически обжатыми прядями. Общий размер инвестиций по проекту составил более 1,6 млрд руб.В этом году на «ММК-МЕТИЗ» также реализуется крупный проект — ввод в эксплуатацию комплекса немецкой фирмы EJP по производству бунтового и пруткового калиброванного проката мощностью 36 тыс. т в год. Комплекс состоит из двух высокопроизводительных автоматических линий, способных выполнять несколько операций: от удаления окалины до упаковки. Общий размер инвестиций по проекту составил более 600 млн руб. Для предприятия его реализация — это новый уровень производства и гарантированно высокое качество выпускаемого бунтового и пруткового калиброванного проката.В IV квартале текущего года реализуются проекты по расширению производства продукции с цинковым покрытием. Речь идет о проволоке и крепежных изделиях. С этой целью приобретен агрегат непрерывного горячего оцинкования проволоки, ведется реконструкция имеющейся линии горячего оцинкования FIB. В рамках этого направления будет введена в эксплуатацию автоматическая линия гальванического оцинкования крепежа М6-М12 для получения защитного цинкового покрытия с целью повышения их коррозионной стойкости и улучшения товарного вида. Общий размер инвестиций по двум проектам составит 365 млн руб.На будущий 2020 год на «ММК-МЕТИЗ» запланирован ввод в строй еще четырех производственных комплексов. В первом квартале будут смонтированы колпаковые печи для сфероидизирующего отжига калиброванного проката. Их запуск будет способствовать импортозамещению и увеличению производства автокомпонентов на территории России.В дальнейшем на предприятии будут установлены комплекс перемоточных станков для формирования мотков проволоки по требованиям потребителя и комплекс холодновысадочных и резьбонакатных станков для производства машиностроительных болтов М16-М24, что позволит произвести замену изношенного оборудования и повысить производительность на 50-70%.Еще один проект, намеченный на 2020 год, представляет собой ввод в эксплуатацию горячевысадочного автомата по производству железнодорожных болтов и путевых шурупов, в том числе типа «Фоссло» для высокоскоростных магистралей. Общий размер инвестиций в эти проекты превысит 1 млрд руб.