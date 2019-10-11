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В Екатеринбурге суд обязал ресторан KFC выплатить 60 тыс. рублей пострадавшим в заведении клиентам
11 октябрь 2019 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск двух горожан о взыскании компенсации морального вреда, возмещении вреда здоровью, а также штрафа с ресторана KFC в ТЦ «Омега». В общей сложности в пользу двух потребителей взыскано более 60 тыс. руб., решение вступило в законную силу.
Весной 2019 года два екатеринбуржца в компании друзей отдыхали в ресторане KFC (ТЦ «Омега»), когда при случайном касании декоративной деревянной конструкции, расположенной на тонких тросах над головами посетителей, она обрушилась на головы сидящих за столом. Молодым людям был причинен вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга.
Клиенты обратились к руководству ресторана с претензиями о компенсации морального вреда, однако им было отказано, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
После этого пострадавшие горожане обратились в северный екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора с заявлениями о подаче исков в суд в защиту их интересов. Поскольку заявители хоть и были совершеннолетними, но на тот момент учились в школе, специалистом-экспертом отдела было принято решение об обращении в суд с иском в защиту интересов потребителя с требованиями о возмещении вреда здоровью граждан и компенсации морального вреда.
Согласно статье 7 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. При этом в соответствии с пунктом 6.1 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10, здание должно быть возведено и оборудовано так, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и персоналом.
При этом по закону «О защите прав потребителей» исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств.
Иск был рассмотрен Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга. Суд постановил, что ресторан KFC нарушил право жителей на безопасность жизни и здоровья при оказании услуги общественного питания. Теперь заведение должно компенсировать моральный вред, возместить вред здоровью, а также выплатить штраф в пользу потребителей за отказ от удовлетворения требований потребителей в досудебном порядке. В общей сложности в пользу двух горожан с ресторана KFC взыскано более 60 тыс. руб.
Весной 2019 года два екатеринбуржца в компании друзей отдыхали в ресторане KFC (ТЦ «Омега»), когда при случайном касании декоративной деревянной конструкции, расположенной на тонких тросах над головами посетителей, она обрушилась на головы сидящих за столом. Молодым людям был причинен вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга.
Клиенты обратились к руководству ресторана с претензиями о компенсации морального вреда, однако им было отказано, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
После этого пострадавшие горожане обратились в северный екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора с заявлениями о подаче исков в суд в защиту их интересов. Поскольку заявители хоть и были совершеннолетними, но на тот момент учились в школе, специалистом-экспертом отдела было принято решение об обращении в суд с иском в защиту интересов потребителя с требованиями о возмещении вреда здоровью граждан и компенсации морального вреда.
Согласно статье 7 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. При этом в соответствии с пунктом 6.1 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10, здание должно быть возведено и оборудовано так, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и персоналом.
При этом по закону «О защите прав потребителей» исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств.
Иск был рассмотрен Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга. Суд постановил, что ресторан KFC нарушил право жителей на безопасность жизни и здоровья при оказании услуги общественного питания. Теперь заведение должно компенсировать моральный вред, возместить вред здоровью, а также выплатить штраф в пользу потребителей за отказ от удовлетворения требований потребителей в досудебном порядке. В общей сложности в пользу двух горожан с ресторана KFC взыскано более 60 тыс. руб.
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