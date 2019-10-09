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ММК представил экспертам успешный опыт цифровизации документооборота

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2019. На российском межотраслевом саммите «Промышленность 4.0: Цифровой завод» ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината) представило уникальную систему электронного документооборота собственной разработки.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», инновационные подходы в автоматизации и цифровизации документооборота в компании вызвали широкий интерес участников Российского Межотраслевого саммита «Промышленность 4.0: Цифровой завод» и высокую оценку экспертов. ООО «ММК-Информсервис» презентовало коммерческую версии Системы, названную «АТАЧ» в честь прежнего названия горы Магнитной. Коммерческую версию компания готова предложить для продажи всем заинтересованным сторонам.



Система, спроектированная и реализованная отделом корпоративных разработок ООО «ММК-Информсервис», была успешно внедрена в Группе ПАО «ММК». Система электронного документооборота позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с документами — создание, согласование, подписание, выдачу поручений и контроль их исполнения.



Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников. Ее основными преимуществами являются простой, интуитивно понятный интерфейс, высокое быстродействие, возможность работы с мобильных устройств в любой точке мира. В ходе разработки системы применены инновационные подходы к формированию интерфейса и алгоритмов работы системы.



В настоящее время система электронного документооборота используется в 34 организациях Группы ПАО «ММК», в ней работают более 9 тыс. сотрудников. В системе создано более 5 млн документов и выдано более 6 млн задач и поручений. Система постоянно совершенствуется в соответствии с запросами пользователей.



Саммит «Промышленность 4.0: Цифровой завод» проходил в Москве при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Он стал межотраслевой площадкой для диалога представителей промышленности и профессионалов отрасли информационных технологий и оборудования, государственных структур и экспертного сообщества. В саммите приняли участие представители крупнейших компаний нефтегазового сектора, металлургической и горнодобывающей промышленности, IT-индустрии.

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