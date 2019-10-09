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Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре составила 4,8%

9 октябрь 2019 (10:26)

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Инфляция в Свердловской области в сентябре 2019 года составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 3,8%, непродовольственные — на 4,5%, услуги — на 6,2%. Алкоголь подешевел на 0,5%.

По сравнению с августом 2019 года на Среднем Урале наблюдалась дефляция. Цены на товары и услуги за месяц снизились на 0,1%.

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