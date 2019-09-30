Михаил Мальцев: Снижение покупательной способности требует от турбизнеса нестандартных решений

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.— Сейчас российский туристический рынок находится на стадии очень слабого постепенного восстановления после обвала в 2014 году. Ясно, что увеличения количества отдыхающих, которое способно было бы привести к развитию новых направлений, мы пока не можем ожидать. Всю фантазию операторов по направлениям и программам существенно сковывает покупательная способность клиентов. В результате количество вылетов и география полетов не развивается так существенно, как мы бы хотели.Туроператоры ведут бизнес с осторожностью. Так, этим летом у операторов была выбрана очень осторожная стратегия по объему авиаперевозки — по мере своих способностей и возможностей объемы были взвешены. В результате была некоторая нехватка авиационной перевозки по части направлений. Например, остро ощущался недостаток авиарейсов по Болгарии, вследствие чего количество улетевших в эту страну туристов было в четыре раза меньше тех, кто планировал. Ввиду такой осторожности при планировании объемов продаж не было большого количества так называемых «спецпредложений», «горящих туров».Но на предстоящий осенне-зимний сезон предстоят некоторые изменения, прежде всего связанные со снижением покупательной способности населения и уменьшением числа иностранных авиационных компаний, которые осуществляют регулярную авиаперевозку из Екатеринбурга. Относительно прошлогоднего осенне-зимнего сезона к началу нового их будет на три меньше. Уже ушли из Кольцово Czech Airlines («Чешские авиалинии»), Air Moldova, а с этой осени не будет Finnair. Это лишило уральских туроператоров целого ряда возможностей по стыковкам рейсов.Уральское отделение Российского союза туриндустрии прилагает все усилия, чтобы привлечь на регулярной основе зарубежные авиационные компании, чтобы они вернулись. Мы надеемся, что нам будет сопутствовать удача, и к новому году мы сможем анонсировать участие еще одного перевозчика.Но пока такие условия требуют от туристического сектора нестандартных, интересных и свежих решений касательно загранпоездок. И отдельные операторы их уже продемонстрировали. Поэтому помимо той полетной программы, которая была из года в год в осенне-зимний период (ОАЭ, Юго-Восточная Азия, Чехия), будут некоторые нюансы и корректировки. В частности, речь идет о появлении прямых рейсов на Стамбул (чартерная программа туроператора «Интурист»), в Доминиканскую республику (программа туроператора Anex Tour). Кроме того, в предстоящем сезоне усилится конкуренция по турпутевкам на остров Хайнань: помимо уже работающего по этому направлению Tez Tour свой проект анонсировал китайский туроператор. Это дает возможность туристам рассчитывать на более выгодные для них цены. Также дополнительные рейсы из Екатеринбурга могут появиться по направлению в ОАЭ. Кроме того, ведутся переговоры о возможности осуществления вылетов в Израиль.— Есть основания полагать, что рейс Екатеринбург — Стамбул оправдает себя и войдет в регулярную программу, станет круглогодичным. Соответственно, существенная доля авиакомпании «Турецкие авиалинии», в частности, по ближайшим стыковкам-разлеткам на Грецию и Болгарию, вполне вероятно, сместится в сторону интересов тех рейсов, которые организует авиакомпания «Интурист». Да, этот шаг очень смелый, тем более они выходят с предложением не в сезон. Но это интересный проект, который имеет ряд плюсов (ценовых, в первую очередь) и дает дополнительные возможности стыковок с другими рейсами.Другой вопрос — попытка Anex Tour по организации прямых авиационных перелетов на направление Доминиканской республики. Проект смелый, потому что цена перелета объективно высокая (далеко лететь). Смогут ли они в нынешней обстановке по хорошим ценам загрузить направление — на данный момент большой вопрос.— Если брать Европу, будет популярной в первую очередь Чехия и, в рамках комбинированных туров, рядом находящиеся страны — все, куда можно отправиться из Праги. Частично Австрия, в меньшей степени — Словакия. По-прежнему сильны ОАЭ и частично Турция. О Юго-Восточной Азии: если новый проект по направлению Хайнань сработает, то он сможет оттянуть в свою сторону большое количество любителей этого макрорегиона, такого направления как Вьетнам и Таиланд, спрос к которому не растет в последнее время.Также в последние годы в зимний период фиксируется интерес уральских туристов к направлениям, сочетающим экскурсионный отдых с оздоровительными программами. Интерес проявляют к таким направлениям, как болгарский город Велинград, территории Чехии, к европейским направлениям, которые не являются типичными и шаблонными (например, Санремо, Пимонт в Италии). Меньше осенне-зимних пляжных туров (фактически их нет), но зато большой рост интереса к экскурсионным и оздоровительным программам. Это является для нас новой тенденцией.— Прогнозируется дальнейший существенный рост цен на Турцию, потому что сами отели нещадно увеличивают стоимость из-за высокого спроса. По остальным направлениям, если состоятся дополнительные рейсы, конкуренция, возможно, простимулирует снижение цены.— В Свердловской области, как ни странно, неудачная ситуация с развитием внутреннего и въездного туризма. Это косвенно положительно влияет на ситуацию по выездам, потому что нет возможности качественного, недорогого, хорошего отдыха на территории области для самих жителей региона.Также с уверенностью можно сказать, что произойдет существенное увеличение российского турпотока за границу, если для нас откроется Египет, потому что появится недорогой круглогодичный продукт, которого сейчас не хватает. Если Египет будет соответствовать ожиданию россиян по стоимости, сработает эффект «отложенного спроса». Если египетские власти возьмут за основу стратегии открытия Египта турецкий опыт, я уверен, они займут первое место по объему рынка за счет круглогодичности, обойдут по итогам года Турцию и другие направления.