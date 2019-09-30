Новости партнеров
Кому доверить установку вентиляции в Екатеринбурге?
30 сентябрь 2019 (09:55)
Сегодня в России очень актуально участие в малом и среднем бизнесе. Государство всячески поддерживает стартапы в направлении продаж и оказания услуг населению на коммерческой основе. Наиболее распространено сегодня открывать точки общественного питания, которые имеют невероятное количество вариантов:
● рестораны этнической кухни;
● булочные и пекарни;
● кондитерия;
● кальянные и лаундж-зоны;
● бары и пивные рестораны;
● многое другое.
С приходом закона о запрете курения в общественных местах дышать в заведениях стало гораздо проще, однако вытяжки в залах и на кухне все равно обязательно должны быть установлены. Они обеспечивают свежий воздух и проветривание помещения. Лучше всех в этом вопросе разбирается компания klimat-kom.com, о которой мы расскажем более подробно в данной статье.
Основное направление деятельности
Деятельность «Климат Ком» направлена на проектирование, продажу и установку систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, а также их паспортизацию. Кроме того, проводится работа и с системами дымоудаления.
Компания — официальный дилер главнейших мировых климат-компаний на Урале:
1. VTS.
2. «Веза».
3. Ventline.
4. Systemair.
5. Korf.
6. Ostberg.
7. Defensor.
8. Daikin.
9. KENTATSU.
10. HAIER.
11. LG.
12. Hitachi.
13. Panasonic.
Большинство этих названий наверняка знакомы даже тем, кто не имеет четко структурированного понятия о вопросах установки и функционирования вентиляции. Это говорит о качестве и уровне работы компании «Климат Ком». Важно также подчеркнуть наличие собственного цеха, производящего воздуховоды. Также компания является сервисным центром «VTS» в Екатеринбурге, производителя вентиляционного оборудования, на официальной основе.
Постоянство — признак мастерства
Одним из основных приоритетов этой компании перед другими является многолетний опыт работы в данной сфере — вот уже 15 лет она на рынке. Клиенты, которые довольны выполненными работами, с удовольствием отвечают Благодарственными письмами в адрес «Климат Ком». Происходит это не только благодаря их чуткому отношению к людям, заказывающим услуги и товары, но и использованию только качественных материалов.
Профессионализм в деталях
В команде только профессионалы и специалисты. Мастера «Климат Ком» используют исключительно современные и высокотехнологичные инструменты, и это обеспечивает аккуратность и высокий результат установки климатического оборудования.
Уникальная технология и компетентный подход позволяют изготавливать конструкции нестандартных типов и размеров, что позже вписывает их в любые интерьерные решения и позволяет адаптироваться к любой планировке помещений.
В наши дни всё должно быть гарантировано: и качество проделанных работ, и качество установленного оборудования. Кроме того, что «Климат Ком» дает гарантию, компания обеспечивает еще и постгарантийное и непосредственно само гарантийное обслуживание. Это говорит о клиентоориентированности компании и ее дальновидности.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Управление капстроительства Первоуральска подозревают в воспрепятствовании предпринимательской деятельности
- Где выгодно оформить автостраховку
- Судебные приставы приостановили работу кафе «Dr. Живаго» в Екатеринбурге
- Жар городов: продажи климатической техники выросли в полтора раза
- Президент РФ Дмитрий Медведев: Инвестиционный климат в России меняется в лучшую сторону