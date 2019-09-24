Передел риэлторского рынка Екатеринбурга

В 2017-2019 годы рынок вторичного жилья Екатеринбурга переживал фазу роста цен и числа сделок. Несмотря на это, рынок агентств недвижимости города в этот период времени стремительно сжимался. Эксперты отмечают, что в городе работает неоправданно много риэлторских компаний, поэтому процесс «очищения» продолжается даже на растущем рынка.Как рассказал УрБК директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев, за последние два года общее число риэлторских фирм в Екатеринбурге сократилось на 50 единиц.«Грубо говоря, было 400 компаний, стало 350. Почему это происходит? По данным Росреестра, в среднем в Екатеринбурге регистрируется 2-3 тыс. сделок в месяц. Эта статистика включает в себя сделки, которые люди совершают сами. Также сюда попадают ситуации, когда, к примеру, бабушка переписывает на своего внука квартиру. При этом в Екатеринбурге насчитывается около 4 тыс. риэлторов. На них приходится не более 1,5 тыс. сделок. Понятно, что на всех игроков не хватает квартир. Поэтому на рынке идет перераспределение. Некоторые компании укрупняются. Малые, слабые игроки постепенно уходят», — полагает эксперт.По его словам, на рынке много карликовых компаний, когда директор, являясь лучшим продавцом, по сути, работает сам на себя. В таких агентствах, как правило, нет ни менеджмента, ни маркетинга. Сотрудникам некогда заниматься продвижением и анализировать ситуацию на рынке. Со временем такие игроки остаются без сделок и вынуждены сворачивать свою деятельность.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что на риэлторском рынке города происходит ротация агентств недвижимости.«Здесь есть один важный момент. Даже если мы говорим о сокращении числа агентств, это не значит, что снижается количество агентов. К примеру, на рынке могут закрыться десять агентств, где работают один-два человека. Вместо них могут открыться три средних компании, в которых в сумме насчитывается столько же сотрудников», — рассказал М. Хорьков.Аналитик не видит причин для кардинального переформатирования рынка.«В 2015-2016 годах агентства недвижимости Екатеринбурга действительно массово закрывались. Затем активность покупателей на рынке жилья выросла. Соответственно, этот процесс остановился. Сейчас мы не наблюдаем заметных перемен в этом сегменте», — сообщил главный аналитик УПН.«Этот процесс проходит достаточно медленно. Еще четыре года назад стало очевидно, что число риэлторов в Екатеринбурге больше, чем нужно рынку. Все последующие годы общее число игроков сокращалось», — считает Александр Дмитриев.Известно, что в последние месяцы на вторичном рынке жилья Екатеринбурга произошла смена тренда. Фаза бурного роста цен и числа сделок, которая наблюдалась с лета 2017 года, ушла в прошлое. Наступившая стагнация может заметно ускорить процесс сжатия риэлторского рынка.Отметим, что максимальное число риэлторских компаний в Екатеринбурге (по базе данных УПН) наблюдалось во второй половине 2008 года. Тогда в столице Среднего Урала было около 600 агентств недвижимости. Сейчас число компаний, которые в месяц совершают хотя бы одну сделку, не превышает 400.