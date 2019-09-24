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Передел риэлторского рынка Екатеринбурга
24 сентябрь 2019 (16:27)
В 2017-2019 годы рынок вторичного жилья Екатеринбурга переживал фазу роста цен и числа сделок. Несмотря на это, рынок агентств недвижимости города в этот период времени стремительно сжимался. Эксперты отмечают, что в городе работает неоправданно много риэлторских компаний, поэтому процесс «очищения» продолжается даже на растущем рынка.
Как рассказал УрБК директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев, за последние два года общее число риэлторских фирм в Екатеринбурге сократилось на 50 единиц.
«Грубо говоря, было 400 компаний, стало 350. Почему это происходит? По данным Росреестра, в среднем в Екатеринбурге регистрируется 2-3 тыс. сделок в месяц. Эта статистика включает в себя сделки, которые люди совершают сами. Также сюда попадают ситуации, когда, к примеру, бабушка переписывает на своего внука квартиру. При этом в Екатеринбурге насчитывается около 4 тыс. риэлторов. На них приходится не более 1,5 тыс. сделок. Понятно, что на всех игроков не хватает квартир. Поэтому на рынке идет перераспределение. Некоторые компании укрупняются. Малые, слабые игроки постепенно уходят», — полагает эксперт.
По его словам, на рынке много карликовых компаний, когда директор, являясь лучшим продавцом, по сути, работает сам на себя. В таких агентствах, как правило, нет ни менеджмента, ни маркетинга. Сотрудникам некогда заниматься продвижением и анализировать ситуацию на рынке. Со временем такие игроки остаются без сделок и вынуждены сворачивать свою деятельность.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что на риэлторском рынке города происходит ротация агентств недвижимости.
«Здесь есть один важный момент. Даже если мы говорим о сокращении числа агентств, это не значит, что снижается количество агентов. К примеру, на рынке могут закрыться десять агентств, где работают один-два человека. Вместо них могут открыться три средних компании, в которых в сумме насчитывается столько же сотрудников», — рассказал М. Хорьков.
Аналитик не видит причин для кардинального переформатирования рынка.
«В 2015-2016 годах агентства недвижимости Екатеринбурга действительно массово закрывались. Затем активность покупателей на рынке жилья выросла. Соответственно, этот процесс остановился. Сейчас мы не наблюдаем заметных перемен в этом сегменте», — сообщил главный аналитик УПН.
«Этот процесс проходит достаточно медленно. Еще четыре года назад стало очевидно, что число риэлторов в Екатеринбурге больше, чем нужно рынку. Все последующие годы общее число игроков сокращалось», — считает Александр Дмитриев.
Известно, что в последние месяцы на вторичном рынке жилья Екатеринбурга произошла смена тренда. Фаза бурного роста цен и числа сделок, которая наблюдалась с лета 2017 года, ушла в прошлое. Наступившая стагнация может заметно ускорить процесс сжатия риэлторского рынка.
Отметим, что максимальное число риэлторских компаний в Екатеринбурге (по базе данных УПН) наблюдалось во второй половине 2008 года. Тогда в столице Среднего Урала было около 600 агентств недвижимости. Сейчас число компаний, которые в месяц совершают хотя бы одну сделку, не превышает 400.
Как рассказал УрБК директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев, за последние два года общее число риэлторских фирм в Екатеринбурге сократилось на 50 единиц.
«Грубо говоря, было 400 компаний, стало 350. Почему это происходит? По данным Росреестра, в среднем в Екатеринбурге регистрируется 2-3 тыс. сделок в месяц. Эта статистика включает в себя сделки, которые люди совершают сами. Также сюда попадают ситуации, когда, к примеру, бабушка переписывает на своего внука квартиру. При этом в Екатеринбурге насчитывается около 4 тыс. риэлторов. На них приходится не более 1,5 тыс. сделок. Понятно, что на всех игроков не хватает квартир. Поэтому на рынке идет перераспределение. Некоторые компании укрупняются. Малые, слабые игроки постепенно уходят», — полагает эксперт.
По его словам, на рынке много карликовых компаний, когда директор, являясь лучшим продавцом, по сути, работает сам на себя. В таких агентствах, как правило, нет ни менеджмента, ни маркетинга. Сотрудникам некогда заниматься продвижением и анализировать ситуацию на рынке. Со временем такие игроки остаются без сделок и вынуждены сворачивать свою деятельность.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что на риэлторском рынке города происходит ротация агентств недвижимости.
«Здесь есть один важный момент. Даже если мы говорим о сокращении числа агентств, это не значит, что снижается количество агентов. К примеру, на рынке могут закрыться десять агентств, где работают один-два человека. Вместо них могут открыться три средних компании, в которых в сумме насчитывается столько же сотрудников», — рассказал М. Хорьков.
Аналитик не видит причин для кардинального переформатирования рынка.
«В 2015-2016 годах агентства недвижимости Екатеринбурга действительно массово закрывались. Затем активность покупателей на рынке жилья выросла. Соответственно, этот процесс остановился. Сейчас мы не наблюдаем заметных перемен в этом сегменте», — сообщил главный аналитик УПН.
«Этот процесс проходит достаточно медленно. Еще четыре года назад стало очевидно, что число риэлторов в Екатеринбурге больше, чем нужно рынку. Все последующие годы общее число игроков сокращалось», — считает Александр Дмитриев.
Известно, что в последние месяцы на вторичном рынке жилья Екатеринбурга произошла смена тренда. Фаза бурного роста цен и числа сделок, которая наблюдалась с лета 2017 года, ушла в прошлое. Наступившая стагнация может заметно ускорить процесс сжатия риэлторского рынка.
Отметим, что максимальное число риэлторских компаний в Екатеринбурге (по базе данных УПН) наблюдалось во второй половине 2008 года. Тогда в столице Среднего Урала было около 600 агентств недвижимости. Сейчас число компаний, которые в месяц совершают хотя бы одну сделку, не превышает 400.
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