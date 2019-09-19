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В Верхнем Тагиле из-за аварии без холодного водоснабжения остались более 7 тыс. человек
19 сентябрь 2019 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В городском округе Верхний Тагил без холодного водоснабжения остались 99 многоквартирных жилых домов с населением 7 тыс. 079 человек, в том числе два детских сада и две школы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
«На перекрестке улиц Маяковского — Ново-Уральская поврежден водопровод холодного водоснабжения (диаметром 57 мм). На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановление ХВС планируется до 20.00», — уточняется в сообщении.
При этом отмечается, что попавшие под отключение ХВС детские сады и школы работают в штатном режиме.
«На перекрестке улиц Маяковского — Ново-Уральская поврежден водопровод холодного водоснабжения (диаметром 57 мм). На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановление ХВС планируется до 20.00», — уточняется в сообщении.
При этом отмечается, что попавшие под отключение ХВС детские сады и школы работают в штатном режиме.
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