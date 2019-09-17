Статьи
Градус бедности
17 сентябрь 2019 (16:34)
Российским властям не удается решить проблему нелегальной алкогольной продукции. Как отмечает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, легальный рынок крепкого алкоголя составляет примерно 1,1 млрд литров в год. В то же время ежегодно реализуются около 250 млн литров нелегальной водки и столько же самогона, а также 200 млн литров спиртосодержащей жидкости.
Только в Свердловской области в I полугодии 2019 года органы внутренних дел изъяли из незаконного оборота более 149 тыс. литров этилового спирта и свыше 50 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции, пресекли деятельность пяти подпольных цехов и возбудили 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков.
При этом одной из тенденций теневого рынка алкоголя является уход площадок реализации товара в интернет.
«Сегодня в сети доминируют нелегальные суррогатные алкогольные продукты, и потребители их сознательно покупают (если товар в 3-4 раза дешевле, конечно, люди понимают, что он нелегальный). Такая торговля запрещена, но существует. И ничего с ней сделать государство не может уже 12 лет. Несколько тысяч сайтов закрыли, но меньше их не стало», — отмечает В. Дробиз.
«Боюсь, что с этим бороться невозможно. Если только делать какие-то контрольные закупки и ловить поодиночке. Но интернет-магазинов слишком много», — считает директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
Отметим, что государство уже давно пытается предпринять попытки урегулирования теневого рынка алкогольной продукции. Но пока ряд направленных на это мер не дает достаточных результатов.
«Учитывая, сколько у нас случаев отравления алкоголем и спиртосодержащей продукцией, я думаю, что предпринимаемые меры не сильно эффективны», — считает Калугин.
В частности, с 2009 года Минфин устанавливает минимальные цены (МРЦ) на водку, коньяк, бренди и шампанское. На сегодняшний день на водку МРЦ составляет 215 руб., коньяк — 388 руб., бренди — 307 руб. за бутылку (0,5 л). В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 руб. до 207 руб. за 0,75 л. А накануне стало известно о предложении Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) установить в 2020 году МРЦ на водку на уровне 233 руб. за 0,5 литра, поскольку МРЦ искусственно занижена.
По мнению Вадима Дробиза, сейчас данная мера влияет лишь на легальных производителей. При этом на данном рынке в розничных сетях и без того просто нет водки на уровне той МРЦ, которая действует сейчас (иначе производство уйдет «в минус»). Существует мнение, что данная мера может негативно сказаться на ситуации и поспособствовать частичному оттоку клиентов легального рынка на нелегальный. Но Виталий Калугин уверен, что предложенное повышение МРЦ никак не повлияет ни на один из рынков, а уж тем более не сможет оттянуть клиентов от одного в сторону другого. С ним согласен и В. Дробиз.
«Я не верю, что такое незначительное повышение скажется на рынке. Если бы повышение было, например, в 1,5 раза или на 100 руб., люди с алкогольной зависимостью могли бы уйти к настойке боярышника», — пояснил Калугин.
Сейчас активно обсуждаются новые инициативы по борьбе с контрафактным алкоголем — законопроекты об учете медицинского спирта в ЕГАИС, о маркировке стеклянных бутылок и об онлайн-торговле алкоголем. Последний уже на этой неделе будет внесен на рассмотрение в кабинет министров. Однако есть серьезные опасения, что они не дадут желаемого результата.
Эксперты считают, что решить проблему контрафактного алкоголя в России можно только за счет борьбы с бедностью.
«Источник нелегальной водки в России только один — люди с низкими зарплатами. Например, пособие по безработице и минимальная зарплата на Западе — 200 бутылок крепкого алкоголя. У нас 3 года назад минимальная зарплата была 5 тыс. руб., это 20 бутылок легальной водки — в 10 раз меньше, чем на Западе. Люди намеренно покупают нелегальную продукцию. Легальная водка стоит в 2,5 раза дороже, то есть для ее покупки человек должен либо в 2,5 раза больше тратить, либо в 2,5 раза меньше пить. Он ни на то, ни на другое не готов. Единственный способ побороть нелегальный рынок алкоголя — минимальная зарплата, эквивалентная не менее 100-120 бутылкам легальной водки (то есть 23-25 тыс. руб.). В противном случае что бы государство ни делало, какие бы препоны ни ставило, — это бесполезно! Спрос определяет предложение», — считает Вадим Дробиз.
Таким образом, по его словам, проблему стремительного развития нелегального рынка алкогольной продукции возможно решить только приростом реальных доходов россиян. Эксперты видят прямую связь между располагаемыми доходами, уровнем заработной платы, пенсий и социальных пособий населения в конкретных регионах страны и ситуацией там с незаконным, суррогатным алкоголем.
Только в Свердловской области в I полугодии 2019 года органы внутренних дел изъяли из незаконного оборота более 149 тыс. литров этилового спирта и свыше 50 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции, пресекли деятельность пяти подпольных цехов и возбудили 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков.
При этом одной из тенденций теневого рынка алкоголя является уход площадок реализации товара в интернет.
«Сегодня в сети доминируют нелегальные суррогатные алкогольные продукты, и потребители их сознательно покупают (если товар в 3-4 раза дешевле, конечно, люди понимают, что он нелегальный). Такая торговля запрещена, но существует. И ничего с ней сделать государство не может уже 12 лет. Несколько тысяч сайтов закрыли, но меньше их не стало», — отмечает В. Дробиз.
«Боюсь, что с этим бороться невозможно. Если только делать какие-то контрольные закупки и ловить поодиночке. Но интернет-магазинов слишком много», — считает директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
Отметим, что государство уже давно пытается предпринять попытки урегулирования теневого рынка алкогольной продукции. Но пока ряд направленных на это мер не дает достаточных результатов.
«Учитывая, сколько у нас случаев отравления алкоголем и спиртосодержащей продукцией, я думаю, что предпринимаемые меры не сильно эффективны», — считает Калугин.
В частности, с 2009 года Минфин устанавливает минимальные цены (МРЦ) на водку, коньяк, бренди и шампанское. На сегодняшний день на водку МРЦ составляет 215 руб., коньяк — 388 руб., бренди — 307 руб. за бутылку (0,5 л). В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 руб. до 207 руб. за 0,75 л. А накануне стало известно о предложении Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) установить в 2020 году МРЦ на водку на уровне 233 руб. за 0,5 литра, поскольку МРЦ искусственно занижена.
По мнению Вадима Дробиза, сейчас данная мера влияет лишь на легальных производителей. При этом на данном рынке в розничных сетях и без того просто нет водки на уровне той МРЦ, которая действует сейчас (иначе производство уйдет «в минус»). Существует мнение, что данная мера может негативно сказаться на ситуации и поспособствовать частичному оттоку клиентов легального рынка на нелегальный. Но Виталий Калугин уверен, что предложенное повышение МРЦ никак не повлияет ни на один из рынков, а уж тем более не сможет оттянуть клиентов от одного в сторону другого. С ним согласен и В. Дробиз.
«Я не верю, что такое незначительное повышение скажется на рынке. Если бы повышение было, например, в 1,5 раза или на 100 руб., люди с алкогольной зависимостью могли бы уйти к настойке боярышника», — пояснил Калугин.
Сейчас активно обсуждаются новые инициативы по борьбе с контрафактным алкоголем — законопроекты об учете медицинского спирта в ЕГАИС, о маркировке стеклянных бутылок и об онлайн-торговле алкоголем. Последний уже на этой неделе будет внесен на рассмотрение в кабинет министров. Однако есть серьезные опасения, что они не дадут желаемого результата.
Эксперты считают, что решить проблему контрафактного алкоголя в России можно только за счет борьбы с бедностью.
«Источник нелегальной водки в России только один — люди с низкими зарплатами. Например, пособие по безработице и минимальная зарплата на Западе — 200 бутылок крепкого алкоголя. У нас 3 года назад минимальная зарплата была 5 тыс. руб., это 20 бутылок легальной водки — в 10 раз меньше, чем на Западе. Люди намеренно покупают нелегальную продукцию. Легальная водка стоит в 2,5 раза дороже, то есть для ее покупки человек должен либо в 2,5 раза больше тратить, либо в 2,5 раза меньше пить. Он ни на то, ни на другое не готов. Единственный способ побороть нелегальный рынок алкоголя — минимальная зарплата, эквивалентная не менее 100-120 бутылкам легальной водки (то есть 23-25 тыс. руб.). В противном случае что бы государство ни делало, какие бы препоны ни ставило, — это бесполезно! Спрос определяет предложение», — считает Вадим Дробиз.
Таким образом, по его словам, проблему стремительного развития нелегального рынка алкогольной продукции возможно решить только приростом реальных доходов россиян. Эксперты видят прямую связь между располагаемыми доходами, уровнем заработной платы, пенсий и социальных пособий населения в конкретных регионах страны и ситуацией там с незаконным, суррогатным алкоголем.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская полиция в I полугодии изъяла из оборота более 50 тыс. литров контрафактного алкоголя
- В 2016 году в Свердловской области изъяли более 67 тыс. литров контрафактного алкоголя
- В России повысили минимальную цену на водку
- Минимальная розничная цена на водку снизится почти на 16%
- Директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз: Цены на водку в России начнут расти после выборов