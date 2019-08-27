Новости дня

Свердловская полиция в I полугодии изъяла из оборота более 50 тыс. литров контрафактного алкоголя

27 август 2019 (18:04)

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. За I полугодие 2019 года органы внутренних дел Свердловской области изъяли из незаконного оборота более 149 тыс. литров этилового спирта и свыше 50 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан», — заявил В. Горелых.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: