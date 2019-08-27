Новости дня

Свердловская полиция в I полугодии изъяла из оборота более 50 тыс. литров контрафактного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. За I полугодие 2019 года органы внутренних дел Свердловской области изъяли из незаконного оборота более 149 тыс. литров этилового спирта и свыше 50 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.



«Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан», — заявил В. Горелых.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:04</span><br /><strong>Свердловская полиция в I полугодии изъяла из оборота более 50 тыс. литров контрафактного алкоголя</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. За I полугодие 2019 года органы внутренних дел Свердловской области изъяли из незаконного оборота более 149 тыс. литров этилового спирта и свыше 50 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089469-sverdlovskaya-policiya-v-i-polugodii-izyala-iz-oborota-bolee-50-tys-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: