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Свердловская полиция в I полугодии изъяла из оборота более 50 тыс. литров контрафактного алкоголя
27 август 2019 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. За I полугодие 2019 года органы внутренних дел Свердловской области изъяли из незаконного оборота более 149 тыс. литров этилового спирта и свыше 50 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
«Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан», — заявил В. Горелых.
«Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан», — заявил В. Горелых.
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