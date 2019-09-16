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Производители предложили повысить минимальную цену водки до 233 рублей

УрБК, Москва, 16.09.2019. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает установить в 2020 году минимальную розничную цену на водку на уровне 233 руб. за 0,5 литра, соответствующее предложение поступило в Минфин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента союза Игоря Косарева.



«Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 руб. за пол-литровую бутылку», — сказал он.



При этом Игорь Косарев отметил: он надеется, что при определении минимальной розничной цены на следующий год будет учтено как увеличение ставки акциза на этиловый спирт до 544 руб. за литр в 2020 году, так и повышение цен на пшеницу и стекло.



Минфин с 2009 года устанавливает минимальные цены на алкоголь в целях борьбы с теневым производством. На данный момент они устанавливаются на водку (215 руб. за бутылку 0,5 л), коньяк (388 руб.), бренди (307 руб.) и шампанское. В марте министерство предложило увеличить минимальную цену на игристые вина со 164 руб. до 207 руб. за 0,75 литра.

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