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«Почта России» прокомментировала информацию об увольнении сотрудников в одном из отделений Екатеринбурга





Напомним, сотрудница почтового отделения сообщила корреспонденту УрБК о массовом увольнении своих коллег. Во время



В то же время в офисе нельзя было отправить письма ввиду отсутствия в отделении марок и купить периодические издания. Также в объявлении на окне приема заявителей сообщалось об отсутствии из-за технических неполадок возможности осуществить оплату услуг.



«Работа отделения будет нормализована в ближайшее время сразу после укомплектования штата. Один из вновь принятых сотрудников уже проходит обучение и приступит к работе в ближайшее время. Подбор на существующие вакансии начальника и заместителя ведется службой подбора персонала УФПС Свердловской области совместно с Центром занятости населения Екатеринбурга», — сообщила руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.



По ее словам, доставка почты и корреспонденции осуществляется в штатном режиме, а технические неполадки при оплате банковской картой в настоящее время устранены. УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ФГУП «Почта России» заявило о ближайшей нормализации работы отделения № 620016 в Екатеринбурге, где накануне уволились практически все сотрудники.Напомним, сотрудница почтового отделения сообщила корреспонденту УрБК о массовом увольнении своих коллег. Во время посещения корреспондентом агентства данного офиса «Почты России» 29 августа она одна исполняла обязанности всех сотрудников отделения, что вылилось в длительное ожидание клиентов и даже фактическое самообслуживание.В то же время в офисе нельзя было отправить письма ввиду отсутствия в отделении марок и купить периодические издания. Также в объявлении на окне приема заявителей сообщалось об отсутствии из-за технических неполадок возможности осуществить оплату услуг.«Работа отделения будет нормализована в ближайшее время сразу после укомплектования штата. Один из вновь принятых сотрудников уже проходит обучение и приступит к работе в ближайшее время. Подбор на существующие вакансии начальника и заместителя ведется службой подбора персонала УФПС Свердловской области совместно с Центром занятости населения Екатеринбурга», — сообщила руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.По ее словам, доставка почты и корреспонденции осуществляется в штатном режиме, а технические неполадки при оплате банковской картой в настоящее время устранены.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:57</span><br /><strong>«Почта России» прокомментировала информацию об увольнении сотрудников в одном из отделений Екатеринбурга</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ФГУП «Почта России» заявило о ближайшей нормализации работы отделения № 620016 в Екатеринбурге, где накануне уволились практически все сотрудники. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089541-pochta-rossii-prokommentirovala-informaciyu-ob-uvolnenii-sotrudnikov-v-odnom-iz-otdeleniy-ekaterinburga.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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