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«Почта России» прокомментировала информацию об увольнении сотрудников в одном из отделений Екатеринбурга
30 август 2019 (10:57)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ФГУП «Почта России» заявило о ближайшей нормализации работы отделения № 620016 в Екатеринбурге, где накануне уволились практически все сотрудники.
Напомним, сотрудница почтового отделения сообщила корреспонденту УрБК о массовом увольнении своих коллег. Во время посещения корреспондентом агентства данного офиса «Почты России» 29 августа она одна исполняла обязанности всех сотрудников отделения, что вылилось в длительное ожидание клиентов и даже фактическое самообслуживание.
В то же время в офисе нельзя было отправить письма ввиду отсутствия в отделении марок и купить периодические издания. Также в объявлении на окне приема заявителей сообщалось об отсутствии из-за технических неполадок возможности осуществить оплату услуг.
«Работа отделения будет нормализована в ближайшее время сразу после укомплектования штата. Один из вновь принятых сотрудников уже проходит обучение и приступит к работе в ближайшее время. Подбор на существующие вакансии начальника и заместителя ведется службой подбора персонала УФПС Свердловской области совместно с Центром занятости населения Екатеринбурга», — сообщила руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.
По ее словам, доставка почты и корреспонденции осуществляется в штатном режиме, а технические неполадки при оплате банковской картой в настоящее время устранены.
Напомним, сотрудница почтового отделения сообщила корреспонденту УрБК о массовом увольнении своих коллег. Во время посещения корреспондентом агентства данного офиса «Почты России» 29 августа она одна исполняла обязанности всех сотрудников отделения, что вылилось в длительное ожидание клиентов и даже фактическое самообслуживание.
В то же время в офисе нельзя было отправить письма ввиду отсутствия в отделении марок и купить периодические издания. Также в объявлении на окне приема заявителей сообщалось об отсутствии из-за технических неполадок возможности осуществить оплату услуг.
«Работа отделения будет нормализована в ближайшее время сразу после укомплектования штата. Один из вновь принятых сотрудников уже проходит обучение и приступит к работе в ближайшее время. Подбор на существующие вакансии начальника и заместителя ведется службой подбора персонала УФПС Свердловской области совместно с Центром занятости населения Екатеринбурга», — сообщила руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.
По ее словам, доставка почты и корреспонденции осуществляется в штатном режиме, а технические неполадки при оплате банковской картой в настоящее время устранены.
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