«Почта России»: стиральный порошок и подсолнечное масло вместо писем

На этой неделе ФГУП «Почта России» заявило о намерении реализовать концепцию «Центры притяжения», модернизировав свои отделения в точки продажи алкоголя, лекарств, товаров народного потребления, а также места, где можно получить государственные, медицинские и образовательные услуги. На реализацию инициативы компания просит выделить из бюджета 85 млрд руб. Корреспондент УрБК посетил рядовое отделение «Почты России» в Екатеринбурге, чтобы оценить готовность отделений к реализации столь масштабного проекта. Для этого было выбрано отделение № 620016 в Ленинском районе — в зоне одной из «точек роста» города, где активно ведется строительство жилья и ежегодно высокими темпами прирастает население. К примеру, это отделение обслуживает ЖК «WOODS», который строит корпорация «Атомстройкомплекс».Согласно графику, отделение «Почты России» должно было работать с 08.00. Несмотря на это, в 09.15 двери были еще закрыты, собрав у отделения очередь. И только после того, как горожане уже начали стучать в окна, дверь в офис открылась. Сотрудница отделения сообщила клиентам, что задержка была связана с необходимостью принять официальную корреспонденцию (от различных органов и ведомств). Она рассказала, что из-за низкой заработной платы, тяжелого труда и неудобного графика из отделения уволились все сотрудники. Сейчас, по ее словам, здесь временно работают специалисты, присланные из других почтовых отделений. При этом постоянные клиенты пояснили корреспонденту УрБК, что «текучка» кадров здесь была всегда, но не в таком масштабе. В результате в отделении «не хватает рук» на объем работы по прямому функционалу почты.Надо сказать, что почтовое отделение уже сейчас в какой-то степени является анонсированной «точкой притяжения» горожан: здесь можно купить, например, подсолнечное масло, стиральный порошок, средства личной гигиены, бритвенные станки, игрушки и многое другое.Но, что интересно, в почтовом отделении нельзя сделать то, для чего собственно и предназначена почта — отправить письма (ни простые, ни заказные). Оказывается, в отделении нет марок.Впрочем, здесь также нельзя купить и периодические издания — газеты, журналы. Как ответили одной из клиенток, желавшей приобрести газету с программой телепередач, продажа периодики возобновится после комплектации отделения персоналом, а будет это нескоро.Но тем, кто пришел купить масло или получить услугу, которая не входит в стоп-лист отделения, повезло не больше.Во-первых, посетители сталкиваются с длительным периодом ожидания. И дело не только в единственном сотруднике, героически обслуживающем толпу клиентов. Еще одна проблема — имеющаяся в наличии техника, а также плохо работающая автоматизированная информационная система, на базе которой работает «Почта России».Так, во время нахождения корреспондента в офисе система два раза успела зависнуть. При этом стоящие в очереди люди помогли специалисту отделения перезагрузить принтер. В результате на получение наложенного платежа и отправку посылки ушло около 35 минут.Помимо проблем с техническим обслуживанием, нарекания вызывает плохо налаженная система оповещений «Почты России». Так, одному из посетителей пришлось выстоять очередь лишь для того, чтобы узнать, находится ли его посылка в отделении. Как он сам пояснил, ему пришло sms-оповещение о прибытии посылки. Однако, зная по опыту, что такие сообщения приходят с большим опозданием, и посылку могли уже направить назад отправителю ввиду невостребованности, он решил сам проверить наличие корреспонденции. При этом в отделении не скрывают, что разносить оповещения получателям пока просто некому.Во-вторых, даже если вы выстояли длинную очередь, но у вас не оказалось наличных средств, можете разворачиваться: в отделении не принимается безналичный расчет. Это при том, что в офисе также размещено отделение «Почта Банка».Далее выяснилось, что в отделении в принципе на данный момент не принимают оплату ни в какой форме. По всей вероятности, вызвавшие данное обстоятельство технические причины, указанные в размещенном в офисе объявлении, возникли 27 августа. Но устранить их не удалось, а потому на объявлении появилась приписка: «с 27 августа». К сожалению, «до» еще не дописали, и когда ситуация с оплатой изменится — не ясно.С проблемами столкнулись не только рядовые горожане, но и сотрудники компаний, на постоянной основе ведущие деловую переписку и отправляющие корреспонденцию через данное отделение. В их случае выбор способа отправки ограничен нормативными правовыми актами. И сбои в работе почтового отделения могут поставить под угрозу документооборот.Но отсутствие рабочих рук здесь решили, по всей видимости, просто. Так, корреспондент УрБК стал свидетелем того, что одной из клиенток распечатали список с номерами писем, пришедших на адрес ее предприятия, и отправили искать их самостоятельно. Судя по всему, такой порядок выдачи корреспонденции здесь уже действует не первый раз. Люди самостоятельно разбирают коробки с корреспонденцией в служебном помещении почтового отделения, иначе письма получить невозможно.Таким образом, почтовое отделение демонстрирует не только свое стремление к становлению «центром притяжения», но и «центром самообслуживания».Завалы почты и часовые очереди, ограничения в предоставлении услуг, единственная сотрудница (чудом успевающая выполнять обязанности всего отделения) — то, с чем приходится сталкиваться горожанам при посещении отделения № 620016.И дело даже не в данном конкретном офисе. Мы наглядно видим общие системные проблемы сети отделений ФГУП «Почта России», в той или иной мере проявляющиеся во многих почтовых отделениях. Но при этом госпредприятие продает масло и чистящее средство, ставя дальнейшей целью продажу алкоголя, лекарств и прочих товаров. Это неизбежно приведет к еще большему росту очередей, причем в случае с алкоголем — конкретного вида постоянной клиентуры. Но такой путь с большей долей вероятности лишь усугубит ситуацию в структуре, и без того постоянно вызывающей недовольство граждан.Таким образом, напрашивается вывод, что на требуемые «Почтой России» 85 млрд руб. лучше бы наладить стабильную и отлаженную работу прямого функционала почты, а именно банальную отправку писем, а не пытаться заработать на алкоголе и подсолнечном масле.