Новости дня

Алексей Текслер сомневается в целесообразности строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск

УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск (ВСМ) может оказаться нецелесообразным, считает временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сегодня на пресс-конференции он заявил журналистам.



«Он дорогой (проект ВСМ — прим. ред.). Должно уйти на его строительство шесть-семь лет. От 7 до 12 млрд руб. только из регионального бюджета нужно в год. Я не уверен в целесообразности, в достаточном пассажиропотоке», — сказал он.



При этом врио главы региона выразил положительное отношение к проекту ВСМ, поскольку объединение Челябинска и Екатеринбурга может стать третьей агломерацией в стране и заинтересовать инвесторов. Как считает Алексей Текслер, Челябинск должен будет соответствовать Екатеринбургу — перспективы для этого есть.



«Но надо с кем-то разделить расходы и риски по строительству ВСМ», — отметил он.



Напомним, что ВСМ Челябинск — Екатеринбург — это проектируемая двухпутная высокоскоростная пассажирская и грузовая магистраль протяженностью 218 км, которая позволит перемещаться между двумя городами за один час десять минут. Проект пытаются реализовать уже на протяжении нескольких лет.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:25</span><br /><strong>Алексей Текслер сомневается в целесообразности строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск (ВСМ) может оказаться нецелесообразным, считает временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сегодня на пресс-конференции он заявил журналистам.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089498-aleksey-teksler-somnevaetsya-v-celesoobraznosti-stroitelstva-vysokoskorostnoy-magistrali-ekaterinburg-chelyabinsk.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: