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Алексей Текслер сомневается в целесообразности строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск
28 август 2019 (17:25)
УрБК, Челябинск, 28.08.2019. Строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск (ВСМ) может оказаться нецелесообразным, считает временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сегодня на пресс-конференции он заявил журналистам.
«Он дорогой (проект ВСМ — прим. ред.). Должно уйти на его строительство шесть-семь лет. От 7 до 12 млрд руб. только из регионального бюджета нужно в год. Я не уверен в целесообразности, в достаточном пассажиропотоке», — сказал он.
При этом врио главы региона выразил положительное отношение к проекту ВСМ, поскольку объединение Челябинска и Екатеринбурга может стать третьей агломерацией в стране и заинтересовать инвесторов. Как считает Алексей Текслер, Челябинск должен будет соответствовать Екатеринбургу — перспективы для этого есть.
«Но надо с кем-то разделить расходы и риски по строительству ВСМ», — отметил он.
Напомним, что ВСМ Челябинск — Екатеринбург — это проектируемая двухпутная высокоскоростная пассажирская и грузовая магистраль протяженностью 218 км, которая позволит перемещаться между двумя городами за один час десять минут. Проект пытаются реализовать уже на протяжении нескольких лет.
«Он дорогой (проект ВСМ — прим. ред.). Должно уйти на его строительство шесть-семь лет. От 7 до 12 млрд руб. только из регионального бюджета нужно в год. Я не уверен в целесообразности, в достаточном пассажиропотоке», — сказал он.
При этом врио главы региона выразил положительное отношение к проекту ВСМ, поскольку объединение Челябинска и Екатеринбурга может стать третьей агломерацией в стране и заинтересовать инвесторов. Как считает Алексей Текслер, Челябинск должен будет соответствовать Екатеринбургу — перспективы для этого есть.
«Но надо с кем-то разделить расходы и риски по строительству ВСМ», — отметил он.
Напомним, что ВСМ Челябинск — Екатеринбург — это проектируемая двухпутная высокоскоростная пассажирская и грузовая магистраль протяженностью 218 км, которая позволит перемещаться между двумя городами за один час десять минут. Проект пытаются реализовать уже на протяжении нескольких лет.
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