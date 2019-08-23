Михаил Мальцев о результатах летнего туристического сезона 2019 года

Руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев

Сейчас российский туристический рынок находится на стадии очень слабого постепенного восстановления после обвала в 2014 году, до которого наблюдался стабильный рост количества продаваемых путевок — на 5%, а то и на 10% в год. Ясно, что увеличения количества отдыхающих, которое способно было бы привести к развитию новых направлений, мы пока не можем ожидать. Всю фантазию операторов по направлениям и программам существенно сковывает покупательная способность клиентов. В результате количество вылетов и география полетов не развивается так существенно, как мы бы хотели. Туроператоры ведут бизнес с осторожностью.Так, в этом году остро ощущался недостаток авиарейсов по Болгарии. В частности, не хватало авиарейсов из Екатеринбурга и городов Урала по направлению в Бургас и Варну, вследствие чего количество улетевших в эту страну туристов было в четыре раза меньше тех, кто планировал. То же самое могу сказать про Италию — был лишь еженедельный вылет по направлению в Римини, и этот вылет был полностью заполнен. Кстати, отмечу, что в следующем году в связи с этим ожидается увеличение количества вылетов.Также в этом летнем сезоне примерно треть всего зарубежного объема турпотока пришлась на Турцию. Кроме того, еще одним главным массовым направлением традиционно явился российский юг. При этом Краснодарский край — лидер с точки зрения суммарной перевозки (авиационной, железнодорожной, автомобильной — автобусные туры). Особенно с учетом того, что в последние два года в отношении этого направления было малое количество претензий, связанных с сервисом. Также в 2019 году в отношении Крыма туристы отмечают улучшение сервиса и инфраструктуры. Кроме того, скоро у нас с Крымом будет железнодорожное сообщение, что еще увеличит количество желающих отдохнуть там людей.Если для нас откроется Египет, можно с уверенностью сказать, что произойдет существенное увеличение туристов в эту страну — сработает эффект «отложенного спроса». Но при условии, что данное направление будет соответствовать ожиданию россиян по стоимости туров. Многое зависит от того, как поведут себя операторы и государство: попытаются вернуть недополученные за эти годы деньги за счет высоких тарифов или воспользуются турецкой моделью (первый год турки датировали рейс, помогали операторам, государство внимательно отслеживало качество отдыха, внимательно исследовало каждый инцидент). Если египетские власти предпочтут последнюю стратегию, я уверен, Египет займет первое место по объему рынка за счет круглогодичности, обойдя по итогам года Турцию и другие направления. Да и в целом количество российских туристов увеличится, потому что появится недорогой круглогодичный продукт, которого сейчас не хватает.Также я считаю, что в следующем году будет рост интереса к непопулярным сейчас регионам хорошо известных направлений, то есть когда мы видим знакомую и уже полюбившуюся страну совсем с других ракурсов. Такой тренд задается последние два года, но резкое развитие мы ожидаем уже в следующем году. Так, мы отмечаем изменение отношения туристов к изучению регионов Чехии. Все чаще помимо Праги и Карловых Вар наши туристы проявляют интерес к регионам Южная Чехия и Моравия. А Болгарию, например, рассматривают не только как пляжное направление, а, скажем, как направление лечебно-оздоровительного туризма, зимой — горнолыжного. Другой пример — Италия. Наше взаимодействие с регионом Генуя привел к тому, что несмотря на сокращение туристов из России в целом (чуть ли ни на 40-50%), есть направления, которые имеют рост популярности у российских туристов.Еще отмечу, что российскому рынку не хватает хороших недорогих программ, которые выглядели бы как индивидуальные, но стоили бы как групповые. Сейчас мы работаем над очень интересными программами, когда операторы могли бы предложить совмещенные, скажем, по двум странам, направления. Например, Чехия вместе с соседним немецким регионом Саксония. Такая работа ведется, и я думаю, что туроператоры смогут представить интересные хорошие программы.