Новости дня
В России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля
19 август 2019 (09:48)
УрБК, Москва, 19.08.2019. Россиян обяжут предоставлять фитосанитарный сертификат при перевозке в багаже и ручной клади более 5 кг фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения. Новые правила фитосанитарного контроля вступают в силу с 19 августа и будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года, сообщает «Российская газета».
Кроме того, сертификат потребуется для саженцев или срезанных цветов — без сертификата можно провезти не более трех букетов по 15 цветков в каждом.
Предусмотрено, что в случае отсутствия фитосанитарного сертификата продукцию изымут и отправят обратно либо уничтожат.
Новые правила вводятся в нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, в пунктах, расположенных на территории Свободного порта Владивосток.
Проверять будут багаж пассажиров самолетов, поездов и судов. При этом коснется это и членов их экипажей, и поездных бригад. Кроме того, на трех автомобильных пунктах пропуска таможенники будут осматривать и автомобили: на пропуске Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, на Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и на Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.
Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ от 17.07.2019 № 907 «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 13 августа 2016 г. № 792».
Кроме того, сертификат потребуется для саженцев или срезанных цветов — без сертификата можно провезти не более трех букетов по 15 цветков в каждом.
Предусмотрено, что в случае отсутствия фитосанитарного сертификата продукцию изымут и отправят обратно либо уничтожат.
Новые правила вводятся в нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, в пунктах, расположенных на территории Свободного порта Владивосток.
Проверять будут багаж пассажиров самолетов, поездов и судов. При этом коснется это и членов их экипажей, и поездных бригад. Кроме того, на трех автомобильных пунктах пропуска таможенники будут осматривать и автомобили: на пропуске Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, на Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и на Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.
Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ от 17.07.2019 № 907 «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 13 августа 2016 г. № 792».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россиянам ограничат количество разрешенных для перевозки в багаже фруктов и цветов
- Россельхознадзор пресек незаконный ввоз на Южный Урал 33 тонн свежих овощей из Казахстана
- В Челябинской области пресечен незаконный ввоз в Россию крупных партий цветов, овощей и фруктов
- Россельхознадзор запретил ввоз в Россию более 20 тонн овощей и фруктов из Китая
- За июль текущего года в аэропорту Кольцово изъято почти 2 тонны подкарантинной продукции