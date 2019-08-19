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В России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля

19 август 2019 (09:48)

УрБК, Москва, 19.08.2019. Россиян обяжут предоставлять фитосанитарный сертификат при перевозке в багаже и ручной клади более 5 кг фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения. Новые правила фитосанитарного контроля вступают в силу с 19 августа и будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года, сообщает «Российская газета».

Кроме того, сертификат потребуется для саженцев или срезанных цветов — без сертификата можно провезти не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Предусмотрено, что в случае отсутствия фитосанитарного сертификата продукцию изымут и отправят обратно либо уничтожат.

Новые правила вводятся в нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, в пунктах, расположенных на территории Свободного порта Владивосток.

Проверять будут багаж пассажиров самолетов, поездов и судов. При этом коснется это и членов их экипажей, и поездных бригад. Кроме того, на трех автомобильных пунктах пропуска таможенники будут осматривать и автомобили: на пропуске Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, на Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и на Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ от 17.07.2019 № 907 «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 13 августа 2016 г. № 792».

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