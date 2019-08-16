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Минимальный размер оплаты труда могут повысить на 850 рублей

16 август 2019 (17:51)

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года может составить 12 тыс. 130 руб., соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц», — говорится в документе.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был повышен до 11 тыс. 280 руб.

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