Новости дня

В Первоуральске компанию «ТБО Экосервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения требований при обращении с отходами

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Первоуральске ООО «ТБО Экосервис» оштрафовали на 100 тыс. руб. за несоблюдение предприятием экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки, проведенной в сентябре-октябре 2018 года специалистами Роспотребнадзора.



«Экосервис» допустил случай аварийного выброса вредных примесей в атмосферный воздух при возгорании ТБО и не проинформировал об этом Роспотребнадзор. Также предприятием был нарушен технологический регламент, в соответствии с которым прием, сортировка, упаковка и складирование отсортированных составляющих ТКО должно осуществляться в производственном здании предприятия, а фактически отходы доставляются непосредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную открытую площадку. Сама площадка, куда выгружается мусор, не оборудована в соответствии с требованиями законодательства: поверхность хранящихся навалом отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, по периметру площадки отсутствует обваловка», — говорится в сообщении.



В результате Первоуральский городской суд признал компанию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами производства и потребления. После этого «Экосервис» подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил заменить назначенное наказание на предупреждение. Но судья апелляционной инстанции не нашел оснований к отмене или изменению состоявшихся по делу решений. Кроме того, наказание является минимальным в пределах санкции статьи.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:42</span><br /><strong>В Первоуральске компанию «ТБО Экосервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения требований при обращении с отходами</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Первоуральске ООО «ТБО Экосервис» оштрафовали на 100 тыс. руб. за несоблюдение предприятием экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089203-v-pervouralske-kompaniyu-tbo-ekoservis-oshtrafovali-na-100-tys-rubley-za-narusheniya-trebovaniy-pri-obraschenii-s-othodami.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: