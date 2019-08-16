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В Первоуральске компанию «ТБО Экосервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения требований при обращении с отходами
16 август 2019 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Первоуральске ООО «ТБО Экосервис» оштрафовали на 100 тыс. руб. за несоблюдение предприятием экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки, проведенной в сентябре-октябре 2018 года специалистами Роспотребнадзора.
«Экосервис» допустил случай аварийного выброса вредных примесей в атмосферный воздух при возгорании ТБО и не проинформировал об этом Роспотребнадзор. Также предприятием был нарушен технологический регламент, в соответствии с которым прием, сортировка, упаковка и складирование отсортированных составляющих ТКО должно осуществляться в производственном здании предприятия, а фактически отходы доставляются непосредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную открытую площадку. Сама площадка, куда выгружается мусор, не оборудована в соответствии с требованиями законодательства: поверхность хранящихся навалом отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, по периметру площадки отсутствует обваловка», — говорится в сообщении.
В результате Первоуральский городской суд признал компанию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами производства и потребления. После этого «Экосервис» подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил заменить назначенное наказание на предупреждение. Но судья апелляционной инстанции не нашел оснований к отмене или изменению состоявшихся по делу решений. Кроме того, наказание является минимальным в пределах санкции статьи.
Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки, проведенной в сентябре-октябре 2018 года специалистами Роспотребнадзора.
«Экосервис» допустил случай аварийного выброса вредных примесей в атмосферный воздух при возгорании ТБО и не проинформировал об этом Роспотребнадзор. Также предприятием был нарушен технологический регламент, в соответствии с которым прием, сортировка, упаковка и складирование отсортированных составляющих ТКО должно осуществляться в производственном здании предприятия, а фактически отходы доставляются непосредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную открытую площадку. Сама площадка, куда выгружается мусор, не оборудована в соответствии с требованиями законодательства: поверхность хранящихся навалом отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, по периметру площадки отсутствует обваловка», — говорится в сообщении.
В результате Первоуральский городской суд признал компанию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами производства и потребления. После этого «Экосервис» подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил заменить назначенное наказание на предупреждение. Но судья апелляционной инстанции не нашел оснований к отмене или изменению состоявшихся по делу решений. Кроме того, наказание является минимальным в пределах санкции статьи.
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