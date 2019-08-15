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В Свердловской области в I полугодии число внеплановых проверок заказчиков со стороны ФАС увеличилось в два раза

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Свердловской области в I полугодии число внеплановых проверок действий заказчиков со стороны ФАС увеличилось до 129 или более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.



«Мы проводим внеплановые проверки действия заказчиков, как правило, по обращениям правоохранительных органов. У нас количество таких проверок увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. Мы провели 129 проверок», — сказал он.



Также Дмитрий Шалабодов отметил, что за полгода в 2019 году по результатам таких проверок выявлено на 83% нарушений больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



«Это связано в первую очередь с тем, что когда к нам обращаются правоохранительные органы, они, как правило, уже сами фиксируют нарушения и направляют нам документы исключительно для того, чтобы мы как уполномоченный орган оформили это документально, вынесли решение и приняли меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц», — пояснил он, добавив, что такая статистика свидетельствует о более активной позиции правоохранительных органов.



Дмитрий Шалабодов также отметил, что проверки антимонопольного ведомства инициируются в том числе по обращениям контрольно-счетных органов, которые активно проводят проверку закупок и выявляют нарушения: например, счетной палаты и контрольных департаментов.

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