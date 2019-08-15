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Завод «Технокерамика» повысит производительность линии № 4 в полтора раза

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») повысит производительность линии № 4 до 90 т в смену. Об этом сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС» со ссылкой на главного инженера предприятия Петра Малеева.



«В связи с тем, что объем грануляции сейчас временно снижен, мы занялись реконструкцией линии № 4 — с целью повысить ее производительность с сегодняшних 50-60 т в смену до 90 т. На эти работы отведено два месяца, реконструкцию проводим своими силами, без привлечения подрядчиков», — рассказал П. Малеев.



По его словам, цех готовой продукции завода также модернизируется.



«Что касается обжига нашей продукции, то мы поставили задачу увеличить производительность печи до необходимых нам объемов. Одна печь будет в работе, а другая в резерве — на случай ремонта второй или если нужно будет помочь с обжигом коллегам по фирме», — сообщил П. Малеев.



Отметим, что завод «Технокерамика» расположен в Шадринске. Предприятие специализируется на производстве пропантов (керамические расклиниватели нефтяных скважин, которые применяются для повышения эффективности нефтедобычи).

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