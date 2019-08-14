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Частный самострой против станции «Бажовская»
14 август 2019 (15:39)
Администрация Екатеринбурга в связке с гордумой продолжают работу над возвращением городу земельного участка, выделенного когда-то под строительство наземного входа станции «Бажовская». Сейчас на этом месте находится автопарковка и салон автосервиса. Территория, предназначенная для метростроя, оказалась в собственности ООО «Промавтосервис», а текущие правила землепользования не исключают ее использования под высотную жилую застройку. При этом разрешения властей города на строительство салона и тем более — многоэтажек общество не получало. Однако «карты спутало» областное министерство строительства.
УрБК уже подробно писал, как «бажовский» землеотвод ушел из города под контроль частных арендаторов. И как это лишило Екатеринбург территории, где шла прокладка тоннеля и пространства самой станции.
Речь идет о земельном участке на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова с кадастровым номером 66:41:0401052:161. Он был сформирован из участка, предназначенного для размещения элементов станции метро «Бажовская» и других нужд метрополитена. Сейчас мало кто помнит, что этот участок был образован в декабре 2002 для нужд метрополитена (ПГЕ от 30.11.2000 № 1250-в о предоставлении ЕМУП «УЗПС» участка для строительства станции «Бажовская»). Далее он был зарегистрирован в муниципальную собственность (per. запись от 28.02.2007 № 66-66-01/036/2007-216) и предоставлен в аренду ЕМУП «Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений». Площадь участка составляла 9 тыс. 095 кв. м., вид разрешенного использования: «Линии метро, трамвая, троллейбуса».
Несмотря на это в сентябре 2014 года бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление № 2830, по которому вид разрешенного использования участка изменили для автостоянки на 280 машиномест. В марте 2015 года участок был сдан в аренду ООО «Промавтосервис», причем в договоре аренд был прямо прописан пункт о запрещении на участке какого бы то ни было капитального строительства. Это гарантировало быстрый возврат земли для строительства «Бажовской».
Самовольность нынешней постройки сомнений не вызывает. Так, на основании ПАГЕ № 635 от 11.03.2015 «О предоставлении ООО «Промавтосервис» земельного участка...» участок с кадастровым номером 66:41:0401052:161 передавался в аренду на неопределенный срок без права капитального строительства. И даже после того, как в марте 2015 года был заключен договор аренды №4-1559 для размещения автостоянки на 280 машиномест, в пункте 2.1.5 договора четко указывалось: «без права капитального строительства».
Кстати, само ООО «Промавтосервис» было зарегистрировано всего за несколько месяцев до принятого прежними городскими властями решения, а одним из учредителей общества стал депутат гордумы Михаил Вечкензин. Причем последнего считали близким к администрации города.
В 2018 году вместо станции «Бажовская» город получил пустующую парковку почти на 300 автомобилей и такой же пустой салон сервисного центра, на котором висит объявление о его сдаче в аренду. При этом ООО «Промавтосервис» фактически нарушило условия, под которые получало землю. Ранее обязуясь ничего не возводить на арендованной площадке, фирма через Арбитражный суд Свердловской области провела решение об отчуждении у администрации участка площадью почти 7 тыс. кв. метров.
Как это стало возможным — до сих пор не до конца ясно. Известно, что в октябре 2017 года «Промавтосервис» обращался к генеральному проектировщику екатеринбургского метро — ОАО «Уралгипротранс» — с запросом о согласовании размещения «выставочного центра электронного оборудования автомобилей». Но оттуда пришел отказ и совет просить разрешения у недропользователя — ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».
Вопреки этому в декабре 2017 года министерством строительства Свердловской области было выдано разрешение на строительство № RU66302000-944-2017 на объект «здание подземной автостоянки с наземными сооружениями выставки автоаксессуаров». В сентябре 2018 года «Промавтосервис» закончил строить это здание, а затем получил разрешение на его ввод. Далее компания зарегистрировала право собственности на этот объект.
Сложилась интересная ситуация: договор аренды земельного участка прямо запрещал ООО «Промавтосервис» строительство на землях метро, а министерство, игнорируя это условие, выдает вышеупомянутое заключение. Как это стало возможным, сказать сложно. На каком этапе и при чьем участии произошел этот сбой? И почему глава минстроя Михаил Волков вообще распорядился выдать «Промавтосервису» такое заключение? Тот же вопрос касается экспертного ведомства, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию здания автосервиса. Вопросы эти порождают у наблюдателей обоснованное подозрение в возможном наличии в ситуации серьезных коррупциогенных факторов.
Параллельно в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск об отчуждении у администрации Екатеринбурга этого участка земли, а уже в декабре 2018 года суд удовлетворил это исковое требование.
Впрочем, нынешняя администрация Екатеринбурга сдаваться не собирается. Понимая, что муниципальная земля непостижимым образом ушла из-под контроля и ввиду реальных перспектив реализации проекта второй ветки метро, власти продолжают активные действия по возращению земельного участка из собственности с ООО «Промавтосервис» в городское владение. Чиновники уверены, что эта территория городу однозначно нужна.
Важный аргумент: недостроенная «Бажовская» должна cтать базовой пересадочной станцией с существующей первой линии метрополитена на перспективную третью линию. При этом эксперты утверждают, что «Бажовская» настолько серьезно увязана на весь проект, что без нее третьей линии не будет вообще.
Вот почему работа по возвращению площадки в последнее время усилилась. Так, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург» 21 июня предложила изменить вид его разрешенного использования с Ц-2 на ТОП-2 (участки, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры).
Теперь инициативу ждут общественные слушания и одобрение думы. Все возвращается на «круги своя». И очевидно, позиция жителей и депутатского корпуса ускорит юридические процедуры по возвращению Екатеринбургу права собственности на этот земельный участок.
УрБК уже подробно писал, как «бажовский» землеотвод ушел из города под контроль частных арендаторов. И как это лишило Екатеринбург территории, где шла прокладка тоннеля и пространства самой станции.
Речь идет о земельном участке на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова с кадастровым номером 66:41:0401052:161. Он был сформирован из участка, предназначенного для размещения элементов станции метро «Бажовская» и других нужд метрополитена. Сейчас мало кто помнит, что этот участок был образован в декабре 2002 для нужд метрополитена (ПГЕ от 30.11.2000 № 1250-в о предоставлении ЕМУП «УЗПС» участка для строительства станции «Бажовская»). Далее он был зарегистрирован в муниципальную собственность (per. запись от 28.02.2007 № 66-66-01/036/2007-216) и предоставлен в аренду ЕМУП «Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений». Площадь участка составляла 9 тыс. 095 кв. м., вид разрешенного использования: «Линии метро, трамвая, троллейбуса».
Несмотря на это в сентябре 2014 года бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление № 2830, по которому вид разрешенного использования участка изменили для автостоянки на 280 машиномест. В марте 2015 года участок был сдан в аренду ООО «Промавтосервис», причем в договоре аренд был прямо прописан пункт о запрещении на участке какого бы то ни было капитального строительства. Это гарантировало быстрый возврат земли для строительства «Бажовской».
Самовольность нынешней постройки сомнений не вызывает. Так, на основании ПАГЕ № 635 от 11.03.2015 «О предоставлении ООО «Промавтосервис» земельного участка...» участок с кадастровым номером 66:41:0401052:161 передавался в аренду на неопределенный срок без права капитального строительства. И даже после того, как в марте 2015 года был заключен договор аренды №4-1559 для размещения автостоянки на 280 машиномест, в пункте 2.1.5 договора четко указывалось: «без права капитального строительства».
Кстати, само ООО «Промавтосервис» было зарегистрировано всего за несколько месяцев до принятого прежними городскими властями решения, а одним из учредителей общества стал депутат гордумы Михаил Вечкензин. Причем последнего считали близким к администрации города.
В 2018 году вместо станции «Бажовская» город получил пустующую парковку почти на 300 автомобилей и такой же пустой салон сервисного центра, на котором висит объявление о его сдаче в аренду. При этом ООО «Промавтосервис» фактически нарушило условия, под которые получало землю. Ранее обязуясь ничего не возводить на арендованной площадке, фирма через Арбитражный суд Свердловской области провела решение об отчуждении у администрации участка площадью почти 7 тыс. кв. метров.
Как это стало возможным — до сих пор не до конца ясно. Известно, что в октябре 2017 года «Промавтосервис» обращался к генеральному проектировщику екатеринбургского метро — ОАО «Уралгипротранс» — с запросом о согласовании размещения «выставочного центра электронного оборудования автомобилей». Но оттуда пришел отказ и совет просить разрешения у недропользователя — ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».
Вопреки этому в декабре 2017 года министерством строительства Свердловской области было выдано разрешение на строительство № RU66302000-944-2017 на объект «здание подземной автостоянки с наземными сооружениями выставки автоаксессуаров». В сентябре 2018 года «Промавтосервис» закончил строить это здание, а затем получил разрешение на его ввод. Далее компания зарегистрировала право собственности на этот объект.
Сложилась интересная ситуация: договор аренды земельного участка прямо запрещал ООО «Промавтосервис» строительство на землях метро, а министерство, игнорируя это условие, выдает вышеупомянутое заключение. Как это стало возможным, сказать сложно. На каком этапе и при чьем участии произошел этот сбой? И почему глава минстроя Михаил Волков вообще распорядился выдать «Промавтосервису» такое заключение? Тот же вопрос касается экспертного ведомства, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию здания автосервиса. Вопросы эти порождают у наблюдателей обоснованное подозрение в возможном наличии в ситуации серьезных коррупциогенных факторов.
Параллельно в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск об отчуждении у администрации Екатеринбурга этого участка земли, а уже в декабре 2018 года суд удовлетворил это исковое требование.
Впрочем, нынешняя администрация Екатеринбурга сдаваться не собирается. Понимая, что муниципальная земля непостижимым образом ушла из-под контроля и ввиду реальных перспектив реализации проекта второй ветки метро, власти продолжают активные действия по возращению земельного участка из собственности с ООО «Промавтосервис» в городское владение. Чиновники уверены, что эта территория городу однозначно нужна.
Важный аргумент: недостроенная «Бажовская» должна cтать базовой пересадочной станцией с существующей первой линии метрополитена на перспективную третью линию. При этом эксперты утверждают, что «Бажовская» настолько серьезно увязана на весь проект, что без нее третьей линии не будет вообще.
Вот почему работа по возвращению площадки в последнее время усилилась. Так, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург» 21 июня предложила изменить вид его разрешенного использования с Ц-2 на ТОП-2 (участки, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры).
Теперь инициативу ждут общественные слушания и одобрение думы. Все возвращается на «круги своя». И очевидно, позиция жителей и депутатского корпуса ускорит юридические процедуры по возвращению Екатеринбургу права собственности на этот земельный участок.
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