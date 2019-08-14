Важно
Росавиация допускает, что «мусорный» завод под Сысертью может угрожать самолетам Кольцово
14 август 2019 (12:06)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) допускает, что строительство мусороперерабатывающего завода в Сысертском районе может навредить пролетающим в этом воздушном коридоре авиалайнерам. Такая оценка содержится в поступившем из Москвы ответе Росавиации на официальный запрос УрБК.
В ведомстве указали, что в настоящее время аэропорт Кольцово проводит комплекс работ по установлению своей приаэродромной территории с выделением подзон согласно положению ФЗ №153-ФЗ.
«Предварительная оценка аэропорта указывает на то, что объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6 подзоны приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц», — говорится в ответе Росавиации.
Также в ведомстве подчеркнули, что согласно пункту 2.3 части 3 статьи 4 ФЗ №153-ФЗ, «до установления приаэродромной территории размещение объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или границ воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов (ч. 1,2 вышеуказанной статьи) должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта».
Советник руководителя агентства Елена Михеева добавила, что такое согласование осуществляется Уральским МТУ Росавиации с учетом специальных требований при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о соответствии подобных объектов законодательным нормам.
Следует отметить, что министерство энергетики и ЖКХ, курирующее проект по строительству «мусорных» заводов (в том числе в указанном районе) ничего не заявляло о том, что площадка под стройку входит в 6-ю подзону приаэродромной территории аэропорта Кольцово.
При этом недавно министр Николай Смирнов упоминал в Facebook лишь об одном согласовании проекта будущего комплекса — с подразделением компании УГМК — «УМГК-Агро», тогда как про Кольцово речи не шло. В настоящее время жители населенных пунктов Горный Щит, поселков Малое и Большое Седельниково и станции Сысерть выражают массовое недовольство проектом и пишут петиции на имя президента и губернатора с требованием о его запрете.
В ведомстве указали, что в настоящее время аэропорт Кольцово проводит комплекс работ по установлению своей приаэродромной территории с выделением подзон согласно положению ФЗ №153-ФЗ.
«Предварительная оценка аэропорта указывает на то, что объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6 подзоны приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц», — говорится в ответе Росавиации.
Также в ведомстве подчеркнули, что согласно пункту 2.3 части 3 статьи 4 ФЗ №153-ФЗ, «до установления приаэродромной территории размещение объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или границ воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов (ч. 1,2 вышеуказанной статьи) должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта».
Советник руководителя агентства Елена Михеева добавила, что такое согласование осуществляется Уральским МТУ Росавиации с учетом специальных требований при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о соответствии подобных объектов законодательным нормам.
Следует отметить, что министерство энергетики и ЖКХ, курирующее проект по строительству «мусорных» заводов (в том числе в указанном районе) ничего не заявляло о том, что площадка под стройку входит в 6-ю подзону приаэродромной территории аэропорта Кольцово.
При этом недавно министр Николай Смирнов упоминал в Facebook лишь об одном согласовании проекта будущего комплекса — с подразделением компании УГМК — «УМГК-Агро», тогда как про Кольцово речи не шло. В настоящее время жители населенных пунктов Горный Щит, поселков Малое и Большое Седельниково и станции Сысерть выражают массовое недовольство проектом и пишут петиции на имя президента и губернатора с требованием о его запрете.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Росавиация допускает, что «мусорный» завод под Сысертью может угрожать самолетам Кольцово
- МУП «ЖКХ Западное» оштрафовали за складирование отходов около аэропорта Кольцово
- Компания «Полигон» оштрафована за складирование отходов у аэропорта Кольцово
- Компания «Полигон» оштрафована на 300 тыс. рублей за складирование отходов вблизи аэропорта Кольцово
- Прокуратура выявила нарушения при размещении объектов в районе аэропорта Кольцово