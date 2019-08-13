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В Челябинской области закрылся единственный «Мегамарт»
13 август 2019 (10:04)
УрБК, Челябинск, 13.08.2019. Торговая сеть группы «Дикси» — «Мегамарт» покинула Челябинскую область. Единственный магазин, который находился в Челябинске, расположенный в ТРЦ «Фокус», закрылся, сообщает «Коммерсантъ».
Магазин работал с 2009 года и занимал площадь 2,1 тыс. кв. м.
«У них закончился срок договора аренды. На этой площадке будет другой арендатор — супермаркет Spar. Ориентировочно, открытие планируется в начале декабря», — сообщил руководитель отдела маркетинга и рекламы ТРЦ «Фокус» Ринат Гарипов.
В начале этого года закрылся магазин сети в Магнитогорске, располагавшийся в отдельно стоящем здании площадью более 3,6 тыс. кв. м.
«Мегамарт» является филиалом АО «Дикси Юг» (входит в АО «Дикси Групп») и работает исключительно на Урале. По данным официального сайта, у ритейлера 40 магазинов, в том числе 21 в Екатеринбурге, по пять в Тюмени и Нижнем Тагиле, по два в Новоуральске и Каменске-Уральском, по одному объекту в Сысерти, Верхней Пышме, Первоуральске, Арамили и Ревде.
Ранее «Мегамарт» закрылся в Магнитогорске.
Магазин работал с 2009 года и занимал площадь 2,1 тыс. кв. м.
«У них закончился срок договора аренды. На этой площадке будет другой арендатор — супермаркет Spar. Ориентировочно, открытие планируется в начале декабря», — сообщил руководитель отдела маркетинга и рекламы ТРЦ «Фокус» Ринат Гарипов.
В начале этого года закрылся магазин сети в Магнитогорске, располагавшийся в отдельно стоящем здании площадью более 3,6 тыс. кв. м.
«Мегамарт» является филиалом АО «Дикси Юг» (входит в АО «Дикси Групп») и работает исключительно на Урале. По данным официального сайта, у ритейлера 40 магазинов, в том числе 21 в Екатеринбурге, по пять в Тюмени и Нижнем Тагиле, по два в Новоуральске и Каменске-Уральском, по одному объекту в Сысерти, Верхней Пышме, Первоуральске, Арамили и Ревде.
Ранее «Мегамарт» закрылся в Магнитогорске.
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