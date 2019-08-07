Вторая линия метро изменит цены на жилье в Екатеринбурге

Строительство второй линии метро в Екатеринбурге обещают начать в 2021 году. Заявлениями об этом с середины лета изобилуют речи областных и городских служащих. При этом в городском бюджете заложены 250 млн рублей на проектирование нового направления. По словам представителей администрации города, строительство новой линии подстегнет проведение Универсиады-2023, под которую Екатеринбург получит федеральные деньги на развитие инфраструктуры. Проект, уже успевший стать настоящей «городской идеей» (по данным различных опросов, строительство поддерживает от 80 до 96% жителей города), изменит жизнь Екатеринбурга. Одним из следствий станет серьезное изменение на городском рынке недвижимости.Идея строительства второй линии екатеринбургского метрополитена в сторону ВИЗа была озвучена еще в 70-е годы при проектировании всей системы городского подземного транспорта. Но до последнего времени она оставалась мечтой. Но нынешним летом ситуация сдвинулась с мертвой точки. Толчком послужило решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023. К тому же еще в начале весны 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если в Екатеринбурге в 2025 году будет проходить выставка «Экспо», то дополнительная линия метро городу гарантирована. Видимо, все это вселило определенные надежды в областных и городских чиновников, а также жителей мегаполиса.Поэтому если в последние годы о метро молчали, то теперь стали говорить о дальнейшей реализации проекта все чаще и громче. Ныне существующий вариант предполагает строительство десяти станций метро между районами ВИЗ и ЖБИ: «Янтарная», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки».В июле зампред гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов заявил, что к строительству новой линии метрополитена планируется приступить в 2021 году. При этом он указал, что в городском бюджете на 2019 год запланировано 250 млн рублей на ее проектирование. Сумма, конечно, небольшая в сравнении с объемами финансирования метро, которое по разным подсчетам оценивается в размере 5,4-5,6 млрд рублей за один километр участка и порядка 70 млрд рублей за всю линию.24 июля на своей пресс-конференции Евгений Куйвашев заявил, что метро в городе обязательно получит развитие. По его словам, принята серьезная программа по развитию Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города. И под эти планы получена поддержка федерального центра по строительству метрополитена.«Как только будет готова проектная документация, на которую город выделил в этом году больше 250 млн рублей, регион выйдет на федеральный уровень с предложением о софинансировании строительства из госбюджета и привлечении денег по другой финансовой модели», — сказал Евгений Куйвашев.Начало проектных работ анонсировал и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. После этого комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга одобрила предложения о резервировании территории для строительства второй ветки. Эти документы опубликованы на сайте городской администрации. Инициатором выступил проектировщик метрополитена ОАО «Уралгипротранс». Там предложили сделать территорией общего пользования ТОП-2 (улично-дорожная сеть) участок на улицах 40-летия Комсомола и Сыромолотова на ЖБИ.Одновременно с первыми решениями по началу строительства метро развернулась и кампания по дискредитации идеи. Целый ряд средств массовой информации, разного рода экспертов и «урбанистов» выступили с заявлениями о ненужности, вредности или неосуществимости проекта. Как отмечают наблюдатели, кампания против строительства метро вряд ли является случайной и может быть связана с грядущими изменениями на рынке жилой недвижимости.Уже сейчас можно предполагать, как вторая линия изменит расстановку сил, положение дел и цены на рынке двух финансовоемких сфер: транспортном обслуживании населения и строительстве, и продажах жилой недвижимости. Очевидно, что крупные объекты, оказавшиеся рядом с проектируемыми станциями, существенно вырастут в цене. Рост их привлекательности скажется и на скорости продаж в новостройках, а это существенно при нынешней системе эскроу-счетов, серьезно стимулирующей застройщика как можно быстрее избавляться от квадратных метров. В то же время проекты, реализуемые в местах, где метро не ожидается, столь же логично потеряют в привлекательности в глазах покупателей. Причем процессы эти начнут сказываться на рынке задолго до того, как первая станция новой ветки откроет свои двери для пассажиров.По словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, любые инфраструктурные изменения в городе влияют на качество территории, на спрос и на качество жилья.«Если начнется строительство второй ветки метро, то оно станет влиять на ожидания покупателей и начнет корректировать спрос на жилую недвижимость. Точно так же, если начнут строить трамвайную линию в Академический, это повлияет на ценовую политику там, или же пустят трамвай в район Солнечный. Очевидно, что там, где есть метро — жители получают удобный канал транспортного перемещения. И для них это важно. Поэтому любые решения в этой области отражаются на цене и ликвидности жилья. При этом в условиях обещания строительства (второй линии — прим. ред.) метро застройщики теоретически уже сейчас могут закладывать ее в стоимость своих текущих проектов. Но с учетом предыстории этого вопроса, думаю, пока этого рано ожидать», — заявил УрБК Михаил Хорьков.Очевидно, что главными выгодоприобретателями от строительства второй ветки метро станут компании, реализующие крупные строительные проекты в районах ее окончания — на ВИЗе и в районе ЖБИ. Интересно, что как раз в июле администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки и межевания территории в районе ВИЗа. Разрабатывала его «Группа ЛСР» вместе с архитектурным бюро ARCHINFORM. Утвержденный план предполагает, что на территории ВИЗ-Правобережный появятся две станции второй ветки: «Янтарная» — рядом со Срединным кольцом, между Крауля и Татищева и «Верх-Исетская» — на Крауля, между Татищева и Металлургов. Предполагается, что жилой фонд ВИЗа-Правобережного в недалеком будущем составит около 580 тыс. квадратных метров.В районе ЖБИ проект планировки и межевания территории планируется утвердить до конца нынешнего года. При этом, как и на ВИЗе, реновацией и застройкой здесь также займется «Группа ЛСР». Предполагается, что этой осенью начнется подготовка площадки под строительство нового ЖК «Рассветный» (Сыромолотова — Рассветная), общая площадь участка застройки составит 25 Га. Пока никаких подробностей о «вписывании» в жилую зону объектов метрополитена — станций и наземных входов/выходов — никто не озвучивал. Но очевидно, что как и на ВИЗе, проект реновации и застройки это предполагает. Тем более, что ОАО «Уралгипротранс» как раз на Сыромолотова намерено менять категорию земель под строительство метрополитена.В настоящее время виды на застройку ЖБИ имеет не только ЛСР. Заявленные планы подразумевают здесь реализацию проектов сразу нескольких крупных, в том числе — федеральных девелоперов. Это «ТЭН» с проектом ЖК «Сказка» на улице Новгородцевой, «Астра-девелопмент» с ЖК «Парк Каменные палатки» также на Высоцкого. Очевидно, что именно эти кампании в первую очередь выиграют от строительства метрополитена.Столь же очевидно, что в числе противников строительства окажутся крупные екатеринбургские застройщики, не участвующие в освоении ВИЗа и ЖБИ. Какие шаги они предпримут для того, чтобы не сдать свои позиции и не уступить конкурентам существенных преимуществ, покажет время.УрБК будет следить за развитием событий вокруг информационного освещения строительства екатеринбургского метрополитена.