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Арендная ставка в торговых центрах Екатеринбурга за год выросла на 4,2%
6 август 2019 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Средняя арендная ставка в крупных торговых объектах Екатеринбурга во II квартале 2019 года составила 2 тыс. 670 руб. за кв. м. По отношению к середине 2018 года показатель вырос на 4,2%. Об этом сообщила УрБК аналитик Уральской палаты недвижимости Анна Головкина.
«Несколько торговых центров подняли уровень ставок в связи с изменением размера НДС (на эту же величину или чуть больше, в диапазоне 2–5%) в I квартале. Часть ТРЦ отреагировали на повышение НДС по прошествии времени — во II квартале, а кто-то повысил ставки в плановом режиме», — рассказала А. Головкина.
По ее словам, во II полугодии 2019 года аналитики УПН ожидают увидеть положительную динамику ценовых показателей на 2–5% для тех ТЦ, которые еще не корректировали ставки в текущем году.
«Несколько торговых центров подняли уровень ставок в связи с изменением размера НДС (на эту же величину или чуть больше, в диапазоне 2–5%) в I квартале. Часть ТРЦ отреагировали на повышение НДС по прошествии времени — во II квартале, а кто-то повысил ставки в плановом режиме», — рассказала А. Головкина.
По ее словам, во II полугодии 2019 года аналитики УПН ожидают увидеть положительную динамику ценовых показателей на 2–5% для тех ТЦ, которые еще не корректировали ставки в текущем году.
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