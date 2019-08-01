Нарек Авакян о причинах снижения реальных доходов россиян

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер»

Росстат опубликовал динамику изменения реальных доходов россиян в I полугодии. По новой методике падение реальных доходов резко ускорилось — до 1,3%. Причин такой ситуации две: слабое состояние экономики и рост инфляции. При этом первая из них — структурная, вторая — конъюнктурная.Из-за роста НДС и ряда других налоговых и квазиналоговых платежей в I квартале резко ускорилась продовольственная инфляция (примерно до 6-7%), из-за чего прожиточный минимум вырос более чем на 7% и превысил 10 тыс. 700 руб. Эта причина вызвана исключительно решениями власти по повышению налоговой нагрузки на экономику, то есть ее эффект — разовый. Со временем экономика адаптируется к этим условиям, и они уже не будут влиять на инфляцию.Однако гораздо более серьезной выглядит проблема слабости экономики. Российская экономика, по сути, находится в состоянии стагфляции с 2013 года, темпы роста не превышают 2%, а средний рост ВВП в 2009-2018 годах составил, по официальной статистике, менее 1,7%. По сути, для России в экономическом смысле это означает целое потерянное десятилетие (средний рост мировой экономики за это время был примерно вдвое выше — чуть меньше 3,5%). И уже причины слабости самой экономики гораздо более глубинные.Одной из ключевых причин является огосударствление экономики. Этот процесс начался в 2012 году — тогда доля госсектора в экономике едва превышала 30%, сейчас же этот показатель уже достигает 50% (по данным Счетной палаты, в I полугодии доля госсектора составила уже 52%). У многих россиян ошибочное мнение, что чем больше государства в экономике, тем лучше. Однако реальность совсем иная — как показывает практика, госкомпании на порядок менее эффективны по сравнению с частными. Эта эффективность сказывается и на инновационности бизнеса этих компаний, и на налоговых поступлениях, и на производительности труда, конкурентоспособности продукции, зарплатах персонала и еще десятках других индикаторов.В частных компаниях, как правило, зарплаты значительно выше, чем в государственных. Согласно данным все того же Росстата, разница в зарплатах в государственном и частном секторе примерно 1:1,5 — 35 тыс. руб. против 55 тыс. руб. Также в частном секторе производится более конкурентоспособная продукция. К примеру, можно вспомнить состояние некоторых производственных компаний в то время, когда те еще были государственными, и сравнить с тем, что сейчас, когда большая часть акций принадлежит частному собственнику. К таким примерам можно отнести «АвтоВАЗ», группу ГАЗ, концерн «Калашников» и ряд других.Есть еще также ряд более глубинных причин, таких как ухудшение инвестиционного и делового климата, общее ухудшение условий ведения бизнеса, снижение уровня экономических свобод и так далее. Все это — первопричины, следствием же является спад экономической активности в частном секторе, что и приводит в итоге к экономической стагнации и слабому росту зарплат и, как следствие, — давлению на реальные доходы.Пока что в плане реальных доходов я не ожидаю ничего хорошего в обозримом будущем. Мой прогноз на второе полугодие текущего года предполагает рост в пределах 1%, по итогам года — падение на 0,3-0,5%. В следующем году возможен слабый рост реальных доходов — в пределах того же 1%, и вплоть до 2024 года я не ожидаю, что доходы россиян будут расти темпами существенно выше.