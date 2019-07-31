Рынок жилья: от эйфории к стагнации

На вторичном рынке жилья Екатеринбурга произошла смена тренда. Фаза бурного роста цен и числа сделок, которая наблюдалась с лета 2017 года, ушла в прошлое. ИАА «УралБизнесКонсалтинг» выделило основные признаки наступившей стагнации.Во II квартале 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в I квартале был зафиксирован рост на 6,9%.«В 2018 году и в начале 2019 года на рынке жилья Екатеринбурга наблюдался период серьезного оживления и подъема. Начиная с весны текущего года, мы видим охлаждение спроса. Число сделок купли-продажи на рынке сократилось. В последние месяцы этот показатель ниже прошлогодних уровней», — отмечает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.Сокращение числа сделок привело к увеличению числа объектов в продаже. По данным УПН, объем предложения квартир в Екатеринбурге в первом полугодии увеличился на 29%.«На рынке заметно обострилась конкуренция среди продавцов. Покупатели сейчас имеют достаточно широкий выбор. Это связано с сокращением числа сделок в последние месяцы и ростом среднего срока экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки — прим. ред.)», — считает руководитель агентства «Недвижимость-К» Михаил Чемякин.По данным ГК «Новосел», во II квартале 2019 года цены на вторичном рынке жилья города снизились на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. В I квартале текущего года рост составил 2%.«Избыточный объем предложения на первичном рынке усиливает текущую конкуренцию и не позволяет ценам активно расти. На вторичном рынке жилья значительно выросший объем предложения уже оказывает всё более серьезное влияние на цены в сторону их снижения», — рассказал руководитель аналитического отдела ГК «Новосёл» Сергей Меньшенин.Аналитики отмечают, что в последние месяцы продавцы на рынке жилья Екатеринбурга стали охотнее давать серьезные скидки на свои объекты. Они пытаются всеми доступными способами ускорить реализацию квартир.Напомним, что цена реальных сделок, как правило, отличается от стоимости предложения. Чаще всего покупателям удается получить скидку в размере 2–5%. В кризисные периоды этот показатель заметно увеличивается. На растущем рынке, напротив, скидку получить намного сложнее.«Сейчас стало больше возможностей для персонального торга. Сроки реализации объектов выросли. Объем предложения с начала года заметно увеличился. Поэтому у покупателей появились условия для получения более существенной скидки», — полагает Михаил Хорьков.Эксперты сходятся во мнении, что на фоне сократившегося спроса и высокого объема предложения в последние месяцы можно говорить о заметном ухудшении ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга.