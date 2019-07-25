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Число выданных кредитных карт в Челябинской области во II квартале превысило 81 тыс. штук

УрБК, Челябинск, 25.07.2019. Число выданных в Челябинской области во II квартале 2019 года выросло на 10,8% (до 81 тыс. 391 штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Во II квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (192,5 тыс.), Московской области (150,9 тыс.), Краснодарском крае (118,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (113,6 тыс.).



При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+33,3%), Республике Крым (+26,4%), Удмуртской Республике (+23,3%), Санкт-Петербурге (+21,7%) и Краснодарском крае (+19%).



В то же время в ряде регионов было отмечено сокращение выдачи новых кредитных карт, в том числе в Волгоградской (-5,9%) и Кемеровской (-0,1%) областях.

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