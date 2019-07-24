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В Свердловской области уровень микробного загрязнения мяса составил 6,1%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. На Среднем Урале наметилась тенденция к снижению удельного веса несоответствующей продукции как по микробиологическим показателям, так и по санитарно-химическим. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.



По микробиологическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб продукции на сегодняшний день составляет прядка 6%.



Летом отмечается стабилизация и улучшение показателей микробного загрязнения в мясопродуктах на уровне 6,1%, птицепродукции — 7,1%, рыбных продуктов — на уровне 7,4%, кондитерских изделий — 11%, кулинарных — 5,7%.



Также отмечается увеличение веса неудовлетворительных проб молочных продуктов до уровня 6,7%, овощей и бахчевых — до 3,5% и ряда БАДов.



«Остается проблема микробиологической безопасности отдельных видов кулинарной продукции. Здесь нас беспокоят блюда нетрадиционной кухни. Удельный вес неудовлетворительных исследований по микробиологическим показателям данного вида продукции в последние годы высокий. В 2017 году он составил 14,2%. В 2018 году —19,8%», — рассказал Илья Власов.



Салаты также остаются в проблемной зоне. Удельный вес неудовлетворительных проб по итогам 2018 года составил практически 12%. В 2017 году их было 20%

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