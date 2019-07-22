Евгений Горенбург: В Екатеринбурге высока вероятность рождения креативного кластера

фото предоставлено пресс-службой UralMusicNight

— Я не согласен с этим утверждением. Сама суть праздника состоит в том, чтобы отделить череду будней, подвести под ней некую черту. Любое событие подобного масштаба — всегда яркое, необычное, запоминающееся. Соответственно, если таких мероприятий в городе будет слишком много, со временем люди потеряют к ним интерес. Чудесное и долгожданное будет восприниматься как обыденное. А это неправильно.Ярких событий в культурной жизни не должно быть много, но каждое должно быть сделано на таком уровне, чтобы стать знаковым, уникальным.— Мне сложно ответить на такой общий вопрос. Все-таки культура — это очень многогранный термин. Большую часть жизни я занимаюсь только музыкой — рок-н-ролл, диско и совсем чуть-чуть классики. Поэтому какое-то широкое определение культурной столицы, в которое входят также художники, писатели, фотографы и урбанисты, лично мне дать сложно.Могу сказать одно: Екатеринбург обладает самой главной чертой, чтобы стать культурной столицей: здесь живут люди, которые владеют навыками и знаниями в абсолютно разных областях, и они готовы этим делиться. Когда я занимался исключительно рок-н-роллом, то часто отвечал на вопрос: «Чем отличается московский рок-клуб от питерского и екатеринбургского?». В столице Урала другая мораль и другой способ отношений. При всей жуткой конкуренции, которая должна обязательно присутствовать между творческими людьми, ведь это вопрос лидерства, отличие Екатеринбурга — в отзывчивости. Если к тебе обратились с какой-то просьбой, ты обязан помочь. Эта черта — в ментальности уральского человека.Экстраполируя данный феномен на все остальные виды искусства, можно сказать, что там происходит то же самое. В столице Урала больше вероятности рождения креативного кластера, чем где-то еще. Екатеринбург — многогранен, здесь присутствует много носителей разных умений, скиллов, но самое важное — мы готовы делиться опытом друг с другом, помогать.— В любых возникающих культурных изменениях, к сожалению, не всегда ясно, поможет ли им тот или иной ресурс или, наоборот, повредит. Я придерживаюсь позиции, что настоящему творцу лучше не мешать, а графоману как ни помогай, — все равно ничего хорошего не выйдет, и он не поднимется на другой уровень. Единственное что нужно в таких случаях — это, конечно, финансирование. Однако, опять же, возникает вопрос: что финансировать? В базис, оплачивая преподавание, музыкальные и художественные школы, — безусловно. Навыки и умения должны быть. Также остро стоит проблема нехватки пространств.Признаюсь честно, я завидую тому, как за границей относятся к культурной составляющей. Там специально под эти цели строят большие объекты. Отличный пример — Мангеймская Поп-академия Баден-Вюртемберг в Германии. Городские власти выделили на нее деньги, возвели здание, создали общежития. И теперь одна из исполнительниц, закончившая эту академию, вошла в десятку лучших в музыкальных чартах по всему миру — в Австралии, Америке, Европе.В Мангеймской Поп-академии отлично показана модель творческой жизни, определенного кластера, который не только позволяет что-то творить и созидать, но и жить этим. Если бы Екатеринбург смог замахнуться на что-то подобное, создать похожее пространство, то всей нашей неспокойной и бунтарской творческой молодежи было бы проще добиться успеха и прославить город в качестве новой культурной столицы.Но в целом я считаю, что и город, и область движутся в правильном направлении. Сейчас очень много правильного и полезного делается для развития культуры. Любые проекты, любые инициативы встречают понимание. Сегодня любой культурный проект осуществить намного проще, чем, скажем, 10 или 20 лет назад. Главная проблема — нет столько денег, сколько хотелось бы.— Недавно я встречался с губернатором Свердловской области. Он попросил нас придумать дорожную карту для проведения культурной программы для Универсиады 2023 года. Это то мероприятие, на которое приезжает участников даже больше, чем на Олимпиаду. И перед нами была поставлена задача сделать такую культурную программу,такую универсальную схему, которая потом на долгие годы стала бы образцом для проведения мероприятий подобного масштаба. Также наша задача — защитить дорожную карту в международном комитете FISAT.Не скрою, на это предложение я ответил «да», хотя был абсолютно к этому не готов. Но подобные задачи — это вызов, который наполняет нашу жизнь смыслом. Я рассказал о проекте своей команде, и мы взяли паузу, все начали думать.И, по моему мнению, для Универсиады необходим максимально мультижанровый подход. Нам нужно создать широкую палитру самых разнообразных активностей. И для этого подходит та технология, которую мы применяем в ежегодной «Ночи музыки».Ведь в чем основа нашего подхода? Мы находим профессионалов, которые лучше всего разбираются в той или иной сфере, и поручаем им реализовывать свою часть проекта. Здесь мы хотим сделать то же самое, но на международном уровне.Приведу пример. Условно говоря, мы делаем постоянно работающую площадку «Балет». Она будет российской, поскольку русский балет — это вершина творчества в данном жанре. Италия — столица оперы, соответственно, эту площадку фестиваля можно отдать на реализацию итальянцам. В оперетте будут задействованы австрийцы и венгры. В Германии популярны такие жанры как «Техно» и «Диско», джаз невозможно представить без американцев, впрочем, так же, как и хип-хоп. Это что касается музыкальной составляющей.В более широком смысле можно в качестве примера взять площадку фейерверков. Основоположники и лидеры в этой индустрии — безусловно, китайцы. Японцы, как и корейцы, славятся своими роботами, поэтому ими будет создана кибер-площадка. На мировом автомобильном рынке компании Ferrari и Maserati выпускают известные спортивные и гоночные транспортные средства, так что площадка техники будет отдана им и так далее.Конечно, мировая культура не обойдется без национальной кухни, новейших технологий, космоса и других сфер жизни. Таким образом, идея есть, теперь нужно лишь понять, как это сделать, причем сделать не своими руками, а привлекая специалистов из других стран. И тогда будет замечательное мероприятие.— Могу сказать, что «Старый новый рок» в силу пожилого возраста его отцов-основателей будущее имеет достаточно неопределенное. Уходит энтузиазм, уходит запал, приходится себя заставлять. Единственное, что можно сказать сейчас — организаторы точно будут отправлять заявку на зимний «Старый новый рок». Причем проводить мы его планируем в режиме регрантинга. То есть за счет полученного нами большого гранта мы будем выдавать небольшие гранты молодым талантам.Многие молодые группы считают, что им нужно совсем немного для того, чтобы стать известными или популярными. Мы поможем им реализовать их идеи. Тем, кому для дальнейшего развития совершенно необходим клип — поможем снять клип. Тем, кому нужна база для репетиций — предоставим базу. Сделаем студийную запись музыкальной композиции, поможем с покупкой оборудования. Может, кому-то не хватает правой тарелки для ударника — воплотим в жизнь и эту мечту.К счастью, новые группы и молодые исполнители в большинстве своем понимают, что фестиваль — это «минута славы», и чтобы творчество приносило популярность и прибыль, нужно много работать, совершенствоваться. Разница между тем, что было раньше и тем, что есть сейчас, на мой взгляд, незначительна. Отличается лишь количество заявок на выступление: если в 2000-х на фестиваль принималось тридцать, то сейчас только после старта кампании у нас их уже 270. В основном мало что меняется: люди по-прежнему мечтают о славе, оценивают себя, как и раньше — не всегда объективно.— Это грандиозный проект, и будущее у него, несомненно, есть. В следующем году он состоится, политическое решение принято. Но в то же время есть ощущение, что организаторы вышли на определенное «плато». Даже для того, чтобы поддерживать тот уровень, которого удалось достичь в этом году, потребуется очень и очень много сил. Но прорыва ожидать сложно.Однако поскольку губернатор Свердловской области согласился возглавить оргкомитет данного фестиваля, теперь появляется возможность улучшить организационную составляющую, а улучшать ее есть куда. Есть возможность прибавить и контентно. Уверен, что и в этом вопросе все будет хорошо.— Да, мы работаем над новым проектом — Geekcon («ГикКон») — так называемой «конференцией гиков». В Екатеринбурге она пройдет в последнюю декаду августав парке стадиона «Радуга». Конференция будет посвящена компьютерной активности молодежи, цифровому миру и миру комиксов, косплею.Кроме того, во всю идет работа над сайтом-проектом «Уральской ночи музыки» — UralMusicCamp. Благодаря разработке этой программы для музыкантов появится возможностьучить людей, привлекать иностранных тьюторов и специалистов.