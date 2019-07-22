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Трое жителей Режа признаны виновными в хищении нефти из нефтепровода

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Свердловской области Сергея Гумбина, Евгения Макарова, Антона Сединкина. Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3, 4 статьи 158 УК РФ «Хищение чужого имущества из нефтепровода группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой, в том числе в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного заседания установлено, что участники организованной группы, состоящей из жителей Режа, похищали нефть из проходящего по территории Верхотурского городского округа магистрального нефтепровода «Сургут — Полоцк», принадлежащего нефтетопливной компании.



Организатор преступной группы подбирал места незаконных врезок в магистральный нефтепровод «Сургут — Полоцк» и совместно с соучастниками проводил разведку, готовил вывод шланга с шаровым краном к автодороге в подгоняемую автомашину с цистерной объемом 9 т. Похищенную нефть злоумышленники реализовывали под видом печного топлива в Челябинске.



Так, 17 августа 2017 года подсудимые совершили хищение нефти. Преступными действиями Гумбина, Макарова, Сединкина нефтетопливной компании причинен материальный ущерб на сумму около 84 тыс. руб.



Также Гумбин в период с января по февраль 2018 года совершил аналогичные преступления с иными участниками организованной группы на другой несанкционированной врезке, неоднократно похищая нефть из нефтепровода на общую сумму около 4 млн руб.



Деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными органами 22 февраля 2018 года.



Режевской городской суд назначил Сергею Гумбину наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Евгению Макарову, учитывая наличие рецидива в действиях, — в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Антону Сединкину в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.



«Необходимо отметить, что в феврале 2019 года Верхотурский районный суд назначил одному из участников организованной группы Николаю Девяшину, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



В отношении организатора преступной группы и трех других соучастников уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Верхотурский районный суд», — говорится в сообщении.

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