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Грузоперевозки на железных дорогах РФ в первом полугодии снизились на 1,2%

22 июль 2019 (09:21)

УрБК, Москва, 22.07.2019. Грузовые перевозки на железных дорогах РФ в первом полугодии 2019 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы РЖД.

Объем транспортировки грузов внутри РФ за 6 месяцев 2019 года упал на 0,8%, составив 407,1 млн т. Импорт сократился на 2,4%, до 37,4 млн т, экспорт — на 2,2%, до 237 млн т, транзит вырос на 6,4%, до 12,2 млн т.

Международные перевозки грузов через порты страны по итогам января-июня 2019 года увеличились на 1,4%, до 161,3 млн т, через сухопутные пограничные переходы снизились на 5,9%, до 125,3 млн т.

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