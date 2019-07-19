Никита Демидов: Потенциал центра Екатеринбурга недооценен

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил главный архитектор АБ «Гордеев — Демидов» Никита Демидов.

Фотография со страницы Никиты Демидова в Facebook

— Безусловно, он есть и будет развиваться. Он сочетает в себе историческую и современную застройку. Лицо Екатеринбурга сегодня — это уникальное сочетание высотных современных зданий с оберегаемыми и сохраняемыми архитектурными объектами прошлых эпох.В Екатеринбурге четко прослеживаются архитектурные слои. Есть слой исторический — купеческие дома дореволюционного города. Есть конструктивистский слой Большого Свердловска, целые ансамбли построены в этом стиле. Есть наследие модернистское, на сохранение которого пора обратить пристальное внимание. Это советская архитектура 60-70 годов ХХ века, такие знаковые для города объекты как «Космос» и «Дворец молодежи». Эта архитектура тоже не должна погибнуть. Ее уже срочно надо брать под охрану, включая уникальные интерьеры. Сейчас складывается слой высотных зданий. И чем больше их будет, тем гармоничнее они будут смотреться. Первые наши небоскребы смотрелись не органично, они разрушали, разыгрывали городскую ткань. Сейчас, когда высотных зданий много, они смотрятся гораздо гармоничнее.Екатеринбург — один из немногих городов России, у которых есть потенциал для развития высотной застройки в самом центре города. В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга у нас нет исторического силуэта, который нужно сохранять. В Екатеринбурге нет панорамы со стороны Невы или панорамы Кремля, которые нельзя нарушать новыми высотными доминантами.Уникальная ортогональная планировка, а также наличие в центре больших территорий, пригодных для современной застройки, дают нам возможность строить современный город с большим числом высотных зданий, но сохраняя при этом свое историческое наследие. Такого лица, такого потенциала в России, наверное, больше ни у какого города нет и не будет.— Я считаю, что потенциал центра недооценен. Причем потенциал этот можно многократно увеличить. При грамотном перепланировании существующих кварталов в центре можно значительно увеличить количество общественных пространств, площадей и пешеходных улиц. Они могут быть созданы внутри существующей ткани города.Мы видим, что сейчас в центре есть кварталы, которые деградировали. Внутри них находятся настоящие огороды, гаражи, стихийная застройка. Мешанина ненужных объектов с миллиардом собственников, из-за которых сделать что-то с ними очень и очень сложно. Но при грамотной планировке любую крупную квартальную единицу города можно разделить условно на 4 части, добавить внутри две улицы, а на их пересечении — площадь. На освободившейся от «самостроя» территории реализовать потенциал для застройки, в том числе высотной.Но центр города нужно развивать грамотно. Это не значит, что его нужно застраивать многоэтажным жильем. Такое строительство неизбежно перегрузит существующую социальную инфраструктуру: детям не хватит места в школах, жителям — в поликлиниках и больницах, и так далее. Центр должен расти пропорционально и грамотно. Нужно заранее планировать, что за новые квадратные метры мы собираемся в нем строить, для кого они будут предназначены. Жилая застройка должна следовать общественным пространствам и объектам инфраструктуры, а не наоборот.Но если посмотреть на центр ведущих городов мира, мы увидим, что они многократно плотнее, чем центр Екатеринбурга. Так что перспективы для развития у него, несомненно, есть.— Уникальность центра Екатеринбурга в том, что он суперкомпактный. Это очень большое преимущество в нашем климате. Зимой ты от квартиры до объекта обслуживания проходишь минимальное расстояние. Развитие системы метро и подземных переходов позволит значительную часть времени оставаться в «теплом контуре», не выходить на мороз. Прекрасный пример — срастание метро с «Гринвичем». В результате жители Уралмаша, почти не выходя на улицу, могут в тепле добраться до торгового центра.Примером такого развития может служить центр Торонто. Возможно, нам нужно ориентироваться именно на эту модель. И тогда при суперплотном центре люди в мороз будут иметь возможность дойти от квартиры до любого места в центре. Это вполне реально.— Сегодняшние градостроительные нормы не поспевают за развитием города. Они не могут адекватно описать уникальную ситуацию строительства в центре мегаполиса. Я считаю, что Екатеринбургу необходимы собственные, уникальные, разработанные специально для него градостроительные нормы и правила. И одними нормативами тут не обойтись. Нужен глобальный проект развития центральной части города.Это глобальное видение было в 70-е годы. В рамках него было сформулировано мнение, что городу нужна зеленая набережная. Тогда же сложилась позиция, что та историческая застройка, которую мы сегодня сохраняем, городу не нужна, и целые куски городской ткани были стерты и заменены новыми кварталами. Мы понимаем, что эта политика не была правильной во всем, но цельное видение перспектив развития было. А сегодня такого глобального взгляда нет, есть только нормативы. А они не отвечают на главный вопрос — как должен выглядеть центр города через 30 лет.— Вопрос сложный. Но мне очевидно, что в Екатеринбурге не должно остаться центральных кварталов с разрушенными или полуразрушенными зданиями и большими территориями, куда нет доступа людей. Открытые общественные пространства необходимы Екатеринбургу. Мы должны реализовать потенциал города таким образом, чтобы эти пространства расширить, увеличить их площадь в разы. Это стимулирует развитие стрит-ритейла, сервисов, общественной жизни.Это не значит, что в центре не нужно строить жилья. Это значит, что жилье должно быть обеспечено базовой социальной инфраструктурой, и оно должно следовать за развитием этой инфраструктуры.Но и нормативы этой социальной инфраструктуры должны быть индивидуальными. Возьмем ту же обеспеченность машиноместами. Очевидно, что в спальном районе, из которого не выбраться без машины, и автомобиль часто есть у каждого члена семьи, и в центре, где автомобиль не так уж и нужен — все в шаговой доступности — этот параметр не должен быть одинаковым.— Полицентричная модель развития города — прекрасная модель. И она никоим образом не противоречит необходимости развития центрального ядра города. Создание новых полноценных центров — важная и сложная задача. И главное в этом вопросе, на мой взгляд, — сделать так, чтобы новые районы не превращались в спальные.«Спальник» — это тупик развития, большая проблема для города. Все новые районы должны развиваться гармонично и пропорционально, в них должны появляться не только жилые дома и необходимая социальная инфраструктура, но и рабочие места и общественные пространства, центры притяжения людей. Без создания в новых районах центров приложения труда и центров отдыха развитие невозможно.В противном случае мы перегрузим городскую инфраструктуру, прежде всего — транспортную. Все жители «спальников» поедут работать и отдыхать в центр. Дороги этого не выдержат. Уже сегодня главные пробки в городе не в центре, а на въезде и выезде из него. И главная их причина — те самые «спальники».— Я считаю, что необходимо разнообразие архитектурных подходов. Именно разнообразие создает городскую среду. Этот принцип должен быть заложен на уровне архитектурных и градостроительных решений.Я считаю, что очень удачный в этом плане район «Солнечный». Когда попадаешь туда, складывается впечатление, что ты — в новом городе. Каждый квартал сделан индивидуально.Мы делали в этом районе один из кварталов. И в его рамках старались сделать так, чтобы и каждый дом выглядел индивидуально, имел свой характер. Таким образом и создается интересная городская среда.