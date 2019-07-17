Новости дня

Задолженность по зарплате в УрФО составила 34,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Задолженность по зарплате в Уральском федеральном округе на 1 июля 2019 года составила 34,4 млн руб., говорится в материалах Росстата.



Речь идет об организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.



Больше половины от этой суммы приходится на Свердловскую область — 19,7 млн руб. Примечательно, что Челябинская область является единственным регионом УрФО, где долги по зарплатам образовались у муниципалитетов (600 млн руб.).



В целом уровень задолженность по зарплате в УрФО сократился на 37,1% по сравнению с 1 июня 2019 года.



В России на 1 июля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2 млрд 569,7 млн руб. и по сравнению с 1 июня 2019 года снизилась на 378,8 млн руб. (на 12,8%).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:38</span><br /><strong>Задолженность по зарплате в УрФО составила 34,4 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Задолженность по зарплате в Уральском федеральном округе на 1 июля 2019 года составила 34,4 млн руб., говорится в материалах Росстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088464-zadolzhennost-po-zarplate-v-urfo-sostavila-344-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: