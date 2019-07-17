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Задолженность по зарплате в УрФО составила 34,4 млн рублей

17 июль 2019 (13:38)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Задолженность по зарплате в Уральском федеральном округе на 1 июля 2019 года составила 34,4 млн руб., говорится в материалах Росстата.

Речь идет об организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

Больше половины от этой суммы приходится на Свердловскую область — 19,7 млн руб. Примечательно, что Челябинская область является единственным регионом УрФО, где долги по зарплатам образовались у муниципалитетов (600 млн руб.).

В целом уровень задолженность по зарплате в УрФО сократился на 37,1% по сравнению с 1 июня 2019 года.

В России на 1 июля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2 млрд 569,7 млн руб. и по сравнению с 1 июня 2019 года снизилась на 378,8 млн руб. (на 12,8%).

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