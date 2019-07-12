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В Госдуме рассмотрят законопроект об ограничениях для международных платежных систем
12 июль 2019 (12:27)
УрБК, Москва, 12.07.2019. Госдума 23 июля 2019 года рассмотрит поправки к закону «О национальной платежной системе», авторы которых разработали новые требования к международным платежным системам (МПС), пишет газета «Коммерсантъ».
Как следует из документа, новое положение обязывает МПС обеспечивать беспрерывность платежей на всей территории страны. Для международных платежных систем это означает отказ от соблюдения международных санкций против России. Примечательно, что авторы документа предлагают ввести определение «иностранная платежная система», под которое не попадают операторы, зарегистрированные ЦБ РФ. Речь идет о Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.
В случае принятия законопроекта международным платежным системам запретят приостанавливать платежи по картам банков, которые попали под международные санкции.
Как следует из документа, новое положение обязывает МПС обеспечивать беспрерывность платежей на всей территории страны. Для международных платежных систем это означает отказ от соблюдения международных санкций против России. Примечательно, что авторы документа предлагают ввести определение «иностранная платежная система», под которое не попадают операторы, зарегистрированные ЦБ РФ. Речь идет о Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.
В случае принятия законопроекта международным платежным системам запретят приостанавливать платежи по картам банков, которые попали под международные санкции.
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