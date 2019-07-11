Россия не будет усиливать таможенный контроль за грузинскими товарами
УрБК, Москва, 11.07.2019. Федеральная таможенная служба России не планирует усиливать контроль за грузинскими товарами. Об этом заявил глава службы Владимир Булавин, передает «Прайм».
«Никаких экономических санкций в отношении Грузии, грузинского бизнеса в Российской Федерации не введено, никаких распорядительных документов не имеется, поэтому нет никаких оснований для усиления контроля на грузинском направлении», — заявил В. Булавин.
Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
«Никаких экономических санкций в отношении Грузии, грузинского бизнеса в Российской Федерации не введено, никаких распорядительных документов не имеется, поэтому нет никаких оснований для усиления контроля на грузинском направлении», — заявил В. Булавин.
Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
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