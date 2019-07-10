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ДелоБанк представил на «Иннопроме-2019» функционал «ДелоКассы»
10 июль 2019 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. В рамках международной выставки «Иннопром-2019» онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк совместно с СКБ-банком представляет единую площадку с демонстрацией возможностей для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
В первом павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на стенде оборудован современный мобильный офис с двумя информационными стойками для работы операционистов. В зоне ДелоБанка посетители знакомятся с сервисами и тарифами, тестируют функционал «ДелоКассы» — смарт-терминала. Предприниматели могут прямо на стенде изучить особенности работы онлайн-кассы — оплатить товар или услугу, напечатать этикетку или ценник, узнать преимущества актуального для предпринимателей ПО — товароучетной системы и аналитики. Все желающие могут зарезервировать счет в ДелоБанке в режиме онлайн, а также распечатать визитки с собственным дизайном.
Кроме того, всем гостям стенда предлагают пройти на интерактивном терминале тест на тему: «Какой ты предприниматель?». Система анализирует ответы и в итоге рекомендует участнику наиболее полезную для него книгу с учетом сферы его бизнеса, опыта и задач. Или же предприниматель может самостоятельно выбрать книгу в подарок из специальной подборки деловой литературы от ДелоБанка в приложении «Литрес». Параллельно на стенде СКБ-банка можно пройти процедуру биометрической идентификации, что позволит в дальнейшем пользоваться финансовыми услугами удаленно, без обращения в офис.
«Тема нынешнего форума «Иннопром-2019» «Цифровое производство: интегрированные решения» соответствует философии, миссии и бизнес-модели ДелоБанка. Мы предоставляем интегрированные цифровые банковские решения для бизнеса, которые помогают оптимизировать производственные процессы. Все это маленькие кирпичики цифровой экономики, высокотехнологичной инфраструктуры, без которой невозможен прорыв. Инновационные технологии — залог динамичного развития. Всего полтора года назад СКБ-банк презентовал новый проект — онлайн-банк для бизнеса ДелоБанк. За этот короткий срок нашими клиентами стало более 50 тыс. предпринимателей по всей России», — говорит директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина.
В первом павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на стенде оборудован современный мобильный офис с двумя информационными стойками для работы операционистов. В зоне ДелоБанка посетители знакомятся с сервисами и тарифами, тестируют функционал «ДелоКассы» — смарт-терминала. Предприниматели могут прямо на стенде изучить особенности работы онлайн-кассы — оплатить товар или услугу, напечатать этикетку или ценник, узнать преимущества актуального для предпринимателей ПО — товароучетной системы и аналитики. Все желающие могут зарезервировать счет в ДелоБанке в режиме онлайн, а также распечатать визитки с собственным дизайном.
Кроме того, всем гостям стенда предлагают пройти на интерактивном терминале тест на тему: «Какой ты предприниматель?». Система анализирует ответы и в итоге рекомендует участнику наиболее полезную для него книгу с учетом сферы его бизнеса, опыта и задач. Или же предприниматель может самостоятельно выбрать книгу в подарок из специальной подборки деловой литературы от ДелоБанка в приложении «Литрес». Параллельно на стенде СКБ-банка можно пройти процедуру биометрической идентификации, что позволит в дальнейшем пользоваться финансовыми услугами удаленно, без обращения в офис.
«Тема нынешнего форума «Иннопром-2019» «Цифровое производство: интегрированные решения» соответствует философии, миссии и бизнес-модели ДелоБанка. Мы предоставляем интегрированные цифровые банковские решения для бизнеса, которые помогают оптимизировать производственные процессы. Все это маленькие кирпичики цифровой экономики, высокотехнологичной инфраструктуры, без которой невозможен прорыв. Инновационные технологии — залог динамичного развития. Всего полтора года назад СКБ-банк презентовал новый проект — онлайн-банк для бизнеса ДелоБанк. За этот короткий срок нашими клиентами стало более 50 тыс. предпринимателей по всей России», — говорит директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина.
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