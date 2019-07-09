Группа ЧТПЗ представила на «Иннопроме» Первоуральск будущего

В рамках X международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге Группа ЧТПЗ представила стенд, посвященный программе комплексного развития и благоустройства городской среды Первоуральска.Напомним, что в рамках государственно-частного партнерства Группа ЧТПЗ, представленная в Первоуральске градообразующим предприятием — Первоуральским новотрубным заводом, выступает заказчиком и инициатором разработки и реализации мастер-плана по благоустройству и развитию городской среды. Инвестиции компании составят более 70 млн руб.Соглашение о благоустройстве Первоуральска в июне 2019 года подписали акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава муниципалитета Игорь Кабец и руководитель «Центра аналитики города» на базе научно-учебной лаборатории «Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков.Документ предусматривает создание концепции качественной среды для горожан разного возраста и образа жизни, стратегические направления преобразования общественных пространств, а также дорожную карту развития, которая будет способствовать привлечению в город человеческого капитала.Сейчас программу благоустройства Первоуральска презентовали участникам «Иннопрома». Посетители стенда Группы ЧТПЗ смогли поучаствовать не только в виртуальной экскурсии по Первоуральску будущего, но и по современным производствам Белой металлургии.«Главной темой выставки «Иннопром» стало цифровое производство и будущее глобальной промышленности. Продолжая эту идею, Группа ЧТПЗ представила на своем стенде видение развития территорий, где корпоративная философия Белая металлургия, ставшая маяком и символом преображения трубников, давно шагнула за пределы предприятия в городскую среду. Центральное место в экспозиции компании заняли заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки, указывая самый верный и безопасный путь в город инновационной промышленности, развитой культуры и общественной жизни», — поясняет пресс-служба предприятия.Кроме того, представители Группы ЧТПЗ также активно принимают участие в деловой программе международной промышленной выставки. На площадке «Иннопрома» опытом компании делятся председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, заместитель руководителя Аппарата Совета директоров по трансформации и управлению проектами Алексей Митенков, директор по стратегии Дмитрий Бурлай и директор по работе с государственными органами Михаил Иванов.