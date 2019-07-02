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УБРиР оснастил 115 офисов оборудованием для сбора биометрических данных
2 июль 2019 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. С 1 июля прием биометрических данных осуществляют 115 офисов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.
«В Свердловской области необходимым оборудованием оснащены уже 46 отделений банка, в Челябинской — 14; семь — в Республике Башкортостан, пять — в Ленинградской области, по четыре — в Кировской области и Пермском крае; три — в Саратовской области, по два – в Воронежской области, Москве и Подмосковье, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областях, Республиках Удмуртия и Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному офису — в Алтайском крае, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Ростовской, Томской, Тюменской и Ульяновской областях, Краснодарском крае и Чувашской Республике», — говорится в сообщении.
Отметим, что это второй этап реализации услуги по сбору биометрических данных, согласно которому к 30 июня 2019 года не менее 60% структурных подразделений кредитной организации должны предоставлять такой сервис, а до конца года — 100%.
Для прохождения регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) понадобятся паспорт и номер СНИЛС. Сначала менеджер банка регистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для доступа к порталу Госуслуг. После этого специалист перейдет к сбору биометрии: клиенту предложат снять фотографию анфас и затем записать образец голоса. Полученные данные будут загружены в Единую биометрическую систему. Услуга оказывается абсолютно бесплатно.
«Интерес наших клиентов к новым технологиям, предоставляемых банком, растет высочайшими темпами. Ежемесячно количество клиентов, зарегистрированных в Единой биометрической системе, увеличивается на 20-25%. В перспективе реализация этого проекта должна упростить взаимоотношения клиента с финансовой организацией. До конца этого года приоритетной задачей банка является непосредственно сбор биометрических данных, а предоставление банковских услуг при помощи биометрии планируется начать уже в 2020 году», — говорит директор департамента информационных технологий УБРиР Андрей Обухов.
«В Свердловской области необходимым оборудованием оснащены уже 46 отделений банка, в Челябинской — 14; семь — в Республике Башкортостан, пять — в Ленинградской области, по четыре — в Кировской области и Пермском крае; три — в Саратовской области, по два – в Воронежской области, Москве и Подмосковье, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областях, Республиках Удмуртия и Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному офису — в Алтайском крае, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Ростовской, Томской, Тюменской и Ульяновской областях, Краснодарском крае и Чувашской Республике», — говорится в сообщении.
Отметим, что это второй этап реализации услуги по сбору биометрических данных, согласно которому к 30 июня 2019 года не менее 60% структурных подразделений кредитной организации должны предоставлять такой сервис, а до конца года — 100%.
Для прохождения регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) понадобятся паспорт и номер СНИЛС. Сначала менеджер банка регистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для доступа к порталу Госуслуг. После этого специалист перейдет к сбору биометрии: клиенту предложат снять фотографию анфас и затем записать образец голоса. Полученные данные будут загружены в Единую биометрическую систему. Услуга оказывается абсолютно бесплатно.
«Интерес наших клиентов к новым технологиям, предоставляемых банком, растет высочайшими темпами. Ежемесячно количество клиентов, зарегистрированных в Единой биометрической системе, увеличивается на 20-25%. В перспективе реализация этого проекта должна упростить взаимоотношения клиента с финансовой организацией. До конца этого года приоритетной задачей банка является непосредственно сбор биометрических данных, а предоставление банковских услуг при помощи биометрии планируется начать уже в 2020 году», — говорит директор департамента информационных технологий УБРиР Андрей Обухов.
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